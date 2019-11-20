На встрече с редакторами кыргызских СМИ 2 ноября президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что в Кыргызстане есть сильная оппозиция. Журналисты «Клоопа» опросили политиков и экспертов, чтобы узнать, кто по их мнению оппонирует власти в стране (если такие люди вообще есть).
Омурбек Текебаев
Лидер партии Ата-Мекен
В нашей стране есть оппозиция. Наша партия «Ата-Мекен» является оппозицией к ныне действующему парламенту и парламентскому большинству. Насколько мы успешно выполняем свою миссию и работу, судят избиратели.
Партия «Ата-Мекен» выступала против разработки урановых месторождений, против разрушения ледников. Еще Алмамбет Шыкмаматов [лидер фракции «Ата-Мекен»] потребовал от премьер-министра более четкой позиции по криминалу, который убивает бизнесменов и за пределами страны.
Я бы сказал, что сейчас в стране есть люди оппозиционного настроя. Насколько им удастся сплотить вокруг себя других людей, покажет время. Может это удастся Ширин Айтматовой, потому что многие люди недовольны нынешней ситуацией и властью.
Медет Тюлегенов
Политолог
Скажем реально политической оппозиции у нас нет. Есть общая критика, идущая от разных групп гражданского общества к власти, поэтому в какой-то степени есть гражданская оппозиция.
В парламенте оппозиции не видно, там нет системной оппозиции. Вне парламента у нас, конечно, есть разные группы людей, которые не попали в парламент или пытаются попасть в следующем году. Они тоже как-то отображают критические взгляды на то, что делает власть, но считать их сильной оппозицией пока рано.
Недавно появилось движение «Үмүт-2020» во главе с Ширин Айтматовой. Это тоже часть такого широкого гражданского общества, которая занимает конкретную позицию относительно коррупционных вопросов.Их ключевая тема это Матраимов, и в этом отношении они выполняют роль оппозиции. В идеале, конечно было бы интересно посмотреть, чтобы те вопросы, которые «Үмүт-2020» задают, задавала политическая оппозиция в парламенте, но этого нет.
Ширин Айтматова
Лидер народного движения «Үмүт-2020»
Если сравнивать с Туркменистаном, наверное, у нас есть подобие оппозиции. Но я не уверена целесообразно ли называть это оппозицией или нет. Например, мы не считаем себя оппозиционным движением. Оппозиция это прийти к власти и заменить власть, у нас таких целей нет.
Сейчас парламентской оппозиции нет. Я связываю это с рассветом олигархических партий, которые набрали людей, которые зависимы от государства, в смысле проверок, от налоговой, финполиции, так как у них имеются бизнесы. Поэтому в парламенте нет достаточных голосов, чтобы создать что-либо, что можно назвать оппозицией. Технически, какие-то партии записаны в оппозицию, но это только номинально.
В данный момент фракция «Ата-Мекен» внутри парламента не ведет оппозиционный дискурс. Конечно, при присутствии Текебаева, это была другая фракция. В данный момент я не вижу ничего такого, где они бы оппонировали власти. Скорее наоборот, никому не выгодно быть оппозицией.
Дастан Бекешев
Депутат парламента от фракции СДПК
Официально в парламенте есть оппозиция, но у них нет своей программы, они в действительности не работают как оппозиция. По моему мнению, такой сильной оппозиции к действующей власти нет. Если только не считать некоторых журналистов или гражданских активистов.
Все эти 28 лет оппозиция была разной, иногда оппозиция проигрывала, часто сидела в тюрьмах. Тот, кто готов сидеть в тюрьме и не боится этого, тот может быть оппозицией. Здесь надо говорить открыто, силовые органы очень сильные, если надо посадят в тюрьму, надо будет без доказательств найдут что-нибудь, какую-нибудь оговорку, могут что-нибудь сделать.
Марс Сариев
Политолог
После того как был арестован Атамбаев, я не думаю, что в Кыргызстане есть сильная оппозиция. Я не согласен с утверждением президента Жээнбекова о том, что у нас сильная оппозиция. Я считаю, что сейчас есть разрозненные силы, но некого оппозиционного блока сейчас нет.
Оппозицией можно назвать Ширин Айтматову, которая сейчас ведет «Үмүт-2020» и может вызвать протестный ректорат. Омурбек Текебаев быстро прогнулся, и сейчас он уже не оппозиционер.
Мирлан Бакиров
Депутат от фракции «Өнүгүү-Прогресс»
Конечно, у нас есть оппозиция. Она на сегодняшний день не такая радикальная как раньше. В парламенте есть конституционная оппозиция. Сейчас оппозиция конструктивная, она говорит свое мнение.
По сравнению с предыдущими годами, она может быть намного слабее, но это не говорит, что нет оппозиции. Партия «Ата-Мекен» многие года были в оппозиции. Сегодня они тоже говорят свое мнение.
В целом, у оппозиции нет единого мнения, у всех свои позиции, свои взгляды. Я конкретно отдельных людей не могу назвать оппозиционерами.
Над материалом работали: Жанара Баялиева, Алтынай Молдогазиева, Азим Сапарбеков и Мира Алимбаева.
Для коллажа на маниатюре была использована фотография издания «Настоящее Время.Азия»