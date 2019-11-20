В нашей стране есть оппозиция. Наша партия «Ата-Мекен» является оппозицией к ныне действующему парламенту и парламентскому большинству. Насколько мы успешно выполняем свою миссию и работу, судят избиратели.

Партия «Ата-Мекен» выступала против разработки урановых месторождений, против разрушения ледников. Еще Алмамбет Шыкмаматов [лидер фракции «Ата-Мекен»] потребовал от премьер-министра более четкой позиции по криминалу, который убивает бизнесменов и за пределами страны.