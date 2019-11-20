В полдень 17 ноября в Бишкеке, загрязненность воздуха достигла отметки «очень нездоровый» — предпоследней категории из шести в индексе качества воздуха. Этот уровень продержался до четырех часов дня, а затем снизился до «нездорового».

В это же время в Пекине, индекс был на уровень ниже — «нездоровый». В 2018 году, город занял восьмое место в рейтинге столиц с самым загрязненным воздухом.

Пресс-служба МЧС подтвердила 19 ноября,что за период с 16 по 18 ноября среднесуточное содержание вредных примесей было повышенным.

Источник: movegreen.kg

Как и погода, качество воздуха может меняться изо дня в день или даже почасово. Уровень загрязнения зависит от сезонности, времени суток и локации датчика смога. Но даже если вычислить среднее значение за прошедшие дни ноября, индекс качества воздуха в Бишкеке был немного хуже, чем в Пекине.

Датчик качества воздуха находится на территории самого посольства США по проспекту Айтматова, выше улицы Токомбаева. Однако в центре города концентрация воздушных загрязнителей выше, чем на его южной границе, согласно данным экологического движения «МувГрин», которое ежедневно отслеживает загрязнение по шести локациям в Бишкеке.

При «очень нездоровом» уровне загрязнения, детям, астматикам и людям с заболеваниями сердца и легких рекомендуют оставаться в помещениях с закрытыми окнами. А остальным стоит ограничить времяпровождение на открытом воздухе.

При нахождении на улице необходимо надеть маску N95, которая сертифицирована Национальным институтом охраны труда (NIOSH). Хирургические маски, медицинские маски и банданы не предназначены для фильтрации вредных загрязнителей воздуха

Индекс воздуха считается по всем воздушным загрязнителям, и основной из них — микрочастицы PM2,5. В этих частицах могут содержаться мелкие кусочки сажи, асфальта, автомобильных покрышек, соединения тяжелых металлов, соли и так далее.

Массовая концентрация таких частиц — ключевой параметр для оценки качества воздуха и его угрозы для здоровья человека. По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень не больше 25 мкг/м3.

Согласно отчету «МувГрин» от 2018 года, в зимние месяцы уровень этих частиц превышает предельно допустимые нормы. Особенно плохой воздух вечером, когда люди возвращаются с работы на автомобилях и отапливают свои дома углем.