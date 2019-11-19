Счет в матче на 17-й минуте открыла сборная Таджикистана — Эхсони Паншабе сделал опасную передачу на Джахонгира Эргашева, который почти беспрепятственно забил гол в ворота Павла Матяша, 0:1.

Кыргызстан смог сравнять счет только под занавес матча, когда Валерий Кичин навесил мяч в штрафную и после небольшой суматохи Тамирлан Козубаев затолкал мяч в ворота Рустама Ятимова, 1:1.

Таджикистанская сборная после своего гола почти всем составом ушла в оборону и очень редко выходила за пределы своей половины, но несмотря на непрекращавшиеся атаки, кыргызские футболисты не смогли одержать победу в игре.

Сборная Кыргызстана сохранила за собой вторую строчку в группе F и все ещё сохраняет шансы на выход в третий раунд квалификации отборочного цикла на Чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

В следующую стадию отборочного цикла проходит одна или две команды из группы.

Следующий матч кыргызская сборная сыграет в марте 2020 года в гостях с Мьянмой, которая в соседнем матче 19 ноября обыграла Монголию со счетом 1:0 и вышла на четвертое место в таблице.

Положение в группе F на 19 ноября:

1. 🇯🇵 Япония — 12 очков, 13 мячей забито, 0 пропущено

2. 🇰🇬 Кыргызстан — 7 очков, 10-5

3. 🇹🇯 Таджикистан — 7 очков, 6-8

4. 🇲🇲 Мьянма — 6 очков, 5-13

5. 🇲🇳 Монголия — 3 очка, 2-10