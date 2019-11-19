Баннер на фасаде ЦУМа с фразой «Подержи команду вместе с нами» появился незадолго до футбольного матча между Кыргызстаном и Таджикистаном. Сборные двух стран сыграют вечером 19 ноября в рамках отборочного турнира на Чемпионат мира 2022.

В интервью «Клоопу» в ЦУМе заявили, что дизайнер должен был написать «Поддержи» и уже исправил ошибку. За эту опечатку дизайнер получил выговор.

«Ему очень стыдно было, что так получилось. Но все мы люди, человеческий фактор никто не отменял», — заявили в торговом центре.