Студенты педагогического института Баткенского государственного университета в городе Кызыл-Кия 18-ноября организовали протест, чтобы выразить своё недовольство условиями обучения в университете и отказались посещать занятия, пока не дадут отопления.

«Мы протестовали по причине того, что в университете нет ремонта, чистую воду дают с перебоями, не давали отопления, его должны были дать еще 15 октября. Мы же не хотим потерять свое здоровье. Сегодня дали отопление, но некоторые аудитории все равно холодные», — объяснил студент 4-курса Улукбек Жаныбек уулу.

Студент также добавил, что если руководство ВУЗа не выполнит остальные требования, а также не даст отопление в полном объёме, то студенты повторно выйдут на акции протеста.

Директор Кызыл-Кийского педагогического института БатГУ Миталипов Камалидин в интервью «Клооп» заверил, что они делали ремонт фасада здания с весны до сентября текущего года и провели воду в университет.

«Котёл отопления взорвался 17 ноября. Сейчас все отремонтировали и работает нормально. До этого случая отопление не давали. В настоящий момент студенты посещают занятия», — сказал Миталипов

В Кызыл-Кийском педагогическом институте и в колледже при нем учатся 3 тысячи студентов. Контракт колледжа в год составляет 16,6 тысяч сомов, а в университете 29 тысяч сомов.