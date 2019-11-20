Министерство иностранных дел сообщило, что 18 и 19 ноября авиарейсами по маршрутам «Гонконг-Алматы-Бишкек» и «Гонконг-Москва-Бишкек» в Кыргызстан вернулись 27 студентов.

Трансфер до аэропорта обеспечили сотрудники Генерального консульства Кыргызской Республики за свой счёт, отметили в ведомстве.

Угрозу безопасности студентов представляют протесты, проходящие теперь не только в центре Гонконга, но и на территории университетов. Серьезные протесты происходят в Китайском университете Гонконга и в Гонконгском политехническом университете.

Кыргызские студенты, находящиеся на момент интервью «Клоопу» в Гонконге, рассказали, что происходило с ними во время агрессивных протестов, которые длятся уже больше недели.

Айткулова Дария и Ильяс Батырбеков, студенты Городского университета Гонконга, рассказали, что у студентов не было возможности выйти из кампуса и общежития – территория была оккупирована протестующими студентами.

«В ближайшее время нам пришлось покинуть общежитие так как сам университет и полиция были не в силах справиться с протестами. Но университет очень быстро предоставил нам временное местожительство, что было очень удобно для всех студентов», – рассказала Дария.

Она также добавила, что студентам ранее объявили о переходе на дистанционное обучение и отъезде студентов из страны.

Всего в Гонконге по данным МИД КР обучались 42 студента. Оставшиеся в стране 12 студентов должны вылететь в ближайшие 2 дня.

Вернуть на родину кыргызских студентов просили их родители. Ранее они обращались за помощью к президенту Жээнбекову. Родители переживали из-за массовых протестов в Гонконге, которые длятся уже более 4 месяцев.

Над материалом работали: Клименко Ангелина, Мырзакматова Яна, Аширова Алина