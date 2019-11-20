Баннер с рекламой в центре столицы

Обновлено в 21:55.

В МВД заявили, что баннер с рекламой наркотиков демонтировали. Билборд висел в центре города, на пересечении улиц Чуй и Алматинская.

На баннере были напечатаны QR-код и название сайта, которые вели в онлайн-магазин с наркотиками и курительными смесями — в их числе мефедрон, МДМА, «кристаллы», «соли» и прочие.

В милиции разбираются, откуда появился баннер с рекламой наркотиков и почему его разрешили вывешивать.

В службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков заявили, что изучают рекламу и сам сайт — пока неизвестно будут ли они заблокированы. Если служба найдет нарушение закона, то зарегистрирует инцидент в едином реестре преступлений.

Мэрия провела совещание по факту рекламы наркотиков в городе.

Страничка по продаже наркотиков в инстаграме призывала людей участвовать в розыгрышах. Главными призами были смартфоны, часы и беспроводные наушники от Apple.

На данный момент все посты о продаже наркотических средств в инстаграме торговцев удалены. Однако сотни пользователей уже успели поучаствовать в розыгрыше.

Некоторые даже разместили фотографии с детьми и билбордом. Также многие пользователи отмечали своих друзей в комментариях и активно делились страницей.

Рекламу наркотиков 7 ноября у себя на странице сайта разместила и газета «Вечерний Бишкек». Однако позже удалила рекламу и одной из первых вычислила на баннере рекламу наркотиков.

Скриншот удаленной рекламы на сайте газеты

В интервью «Клоопу» в газете отказались от комментариев — на момент публикации в рекламном отделе был лишь технический работник.

Ранее казахстанское издание «Тенгриньюс» сообщило, что такие же билборды висели в центре Алматы, но позднее были демонтированы. Департамента полиции Алматы установили заказчика и компанию, которые установили эти баннеры. Их обещают найти в ближайшее время и привлечь к ответственности по закону.

Многие популярные блогеры из стран Центральной Азии ранее публиковали рекламу розыгрышей на своих страницах в соцсетях. Но позднее разместили опровержение.