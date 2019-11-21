Посол Кыргызстана в Великобритании Эдиль Байсалов встретился с королевой Елизаветой II. На аудиенции посол пожал руку британской королеве.

Байсалов на встречу пришел в черном фраке. Ранее он опубликовал в социальных сетях видео, на котором укладывает волосы до аудиенции.

Помимо него, монарх поприветствовала посла другой страны — Реджи Мартилеса из южноамериканской страны Суринам. Посол пришел со своей женой.

Эдиль Байсалов стал послом в Великобритании в июне 2019 года. В 2012 году Байсалов был замглавы министра соцразвития Кыргызстана.