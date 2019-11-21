Ни одна религия не может быть объявлена государственной или обязательной. […] Ни один подросток не должен оставаться вне светского образования. В конституции четко и ясно прописано, что “основное общее образование обязательно”. Поэтому стремление к религиозному образованию в медресе или в церкви не должно мешать получению государственного общего образования.

Сооронбай Жээнбеков 21 ноября выступил на международной конференции «Православие и Ислам — религии мира», которая проходит в Бишкеке.

Но в своей речи он также отметил, что формирование духовных ценностей в обществе «не может происходить без участия религиозных деятелей».

«Государство, только будучи союзником с традиционными религиями, может достичь этой цели», — заявил президент.

В Кыргызстане насчитывается более 100 образовательных религиозных учебных заведений, большая часть которых не имеет лицензии на проведение обучения. Государство не раз заявляло, что не может выдавать лицензии учреждениям, которые дают религиозное образование, из-за того, что их программы не соответствуют госстандартам.