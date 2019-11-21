Школьница рассказала в парламенте о поборах за прививки. Почему в этой истории не всё так просто

Фото: Скриншот из выступления девочки в парламенте

На 30-летии Дня ребенка, пятиклассница из средней школы в жилмассиве Келечек рассказала о том, что медсестра собирала деньги за прививки.

«В нашей школе есть только одна медсестра и учится 2,7 тысяч учеников. Каждый год она делает уколы детям и берет за это деньги», — заявила ученица в парламенте.

По словам директора школы Жаныл Исаевой, им выдали всего сто шприцев для прививок от дифтерии и столбняка, без учета новых поступивших учеников.

«На 18 учеников не хватило шприцев. В это время в школе было очень тяжело. Вот медсестра с родителями переговорила и 18 учеников по пять сом заплатили и получили прививку», — заявили в школе.

В интервью «Клоопу» Гульнара Джумадилова, замглавврача центра семейной медицины №14, к которому относится школа, рассказала, что учебное заведение находится в районе рынка «Дордой».

«У нас такая поликлиника — много мигрирующего населения. Мы безотказно всех принимаем. Врачи спрашивают, почему у нас такой бардак. Я говорю, куда мы денемся», — заявила Джумадилова.

По ее словам, медсестре около 60 лет — она лечится от остеоартрита и носит гипс. Прививки ученики должны были получить в октябре, но шприцев всем не хватило. Из-за того, что медсестре было тяжело ходить — она не пошла в больницу за дополнительными шприцами, а купила в аптеке.

Несмотря на эти обстоятельства, главврач вместе с антикоррупционной комиссией больницы провели совещание — медсестра написала объяснительную и получила выговор. Врачу, выдававшему шприцы, сделали замечание.

«Медсестра хочет уйти. Она еще перед каникулами пришла и сказала, что устала и болеет, ноги болят», — заявила Джумадилова.