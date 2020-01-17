Минсоцразвития сообщило, что выполнило все поручения мальчика-министра Тилегена Рахатбекова. Рахатбеков участвовал в акции «Дети у руля» в ноябре 2019 года и около получаса был министром соцразвития.

Школьник дал поручение министру Улукбеку Кочкорову разобраться с вопросом аттестации выпускников школы для неслышащих и закупить шахматные доски для учеников.

Мы обещали, что обязательно проследим за тем, будут ли эти поручения выполнены или нет.

Аттестаты вместо справок

В школе-интернат для глухих детей, где учится Тилеген, нет полного среднего образования — дети учатся только до 9 класса. Выпускники получают справку об окончании школы, которая не даёт им возможности получить высшее образование. Тилеген хотел иметь возможность получить школьный аттестат о среднем образовании.

Улукбек Кочкоров сообщил, что Министерство образования разработает новую программу образования и уже со следующего учебного года ученики школы-интерната смогут получать полное среднее образование. «Клооп» проследит, будет ли исполнено поручение министра Кочкорова.

Спортинвентарь

В школе Тилегена есть кружок, в котором не хватало инвентаря. Министр соцразвития сообщил, что школе организовали не только поставку шахмат, но и другого спортснаряжения и необходимых учебников.

«Вместе с одним из предпринимателей города Бишкек, мы подарили им 15 досок примерно со всеми комплектами, мячи и другое спортивное снаряжение», — сообщил Кочкоров.

Фото: Специальная общеобразовательная школа-интернат для глухих детей

Фонд Human Appeal International вручил школе сертификат на 300 тысяч сомов на покупку необходимых книг для школы. В Кыргызстане таких книг нет, фонд заказал их из России, но пока ещё не доставил в школу.

«Учебники уже пришли сюда в Кыргызстан. Но до сих пор нам ещё не привезли потому что руководитель фонда Али Айоуб временно выехал за границу. Как только он приедет в Бишкек, они нам официально вручат эти учебники» — сообщила директриса школы Каныкей Джаманбаева.

Улукбек Кочкоров отметил, что вопрос защиты детей является основным мандатом министерства труда и социального развития.

«Акция проводилась с целью обратить внимание на проблему защиты прав детей, на проблему создания условий для нашего будущего. Ведь дети — это наше будущее», — сказал он.

Автор: Мундузбек Калыков