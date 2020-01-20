В Свердловском районном суде в 14 часов началось заседание по иску Матраимовых. Не прошло и получаса, как заседание завершилось по просьбе адвокатов Матраимовых.

Адвокаты Матраимовых попросили перерыв, чтобы попытаться найти мирное соглашение как минимум с 24.kg, но, возможно с «Клоопом» и «Азаттыком». Адвокаты СМИ согласились с этим, следующее заседание состоится 29 января.

24.kg готовы выслушать предложения Матраимовых.

Адвокаты Матраимовых готовы к мирному соглашению, если журналисты напишут опровержение. Адвокаты «Клоопа» и «Азаттыка» заявили, что вариант с опровержением невозможен.

Матраимовы подали иск против СМИ из-за совместного расследования о коррупции на таможне, которое выпустили «Азаттык», «Клооп» и OCCRP в ноябре и декабре этого года. 24.kg не были причастны к расследованию, но пересказали его.

Если не видели расследование, то вот оно: Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути