Умар Маратов, также известный как Эрнис Казаков, он же кримавторитет «Казах», был задержан 17-января по подозрению в нападении и помещён в изолятор.

Маратова подозревают в избиении Улана Райымбекова, брата экс-мэра Оша Айтмамата Кадырбаева. Его избили 11 января, у него были диагностированы перелом челюсти и повреждение губы. Милиция ранее уже задержала двоих подозреваемых — Маратов третий подозреваемый.

Райымбеков сообщал, что после избиения у него пропали вещи, поэтому произошедшее зарегистрировали в едином реестре по статье «Разбой».

Маратов уже проходит подозреваемым по делу об избиении 23-летнего парня в одном из кафе города Ош, а также изнасиловании несовершеннолетней. Несмотря на это экс-судья Ошского городского суда Айнура Сулайманова 8-января отпустила его под домашний арест.

Позднее президент Жээнбеков освободил судью от занимаемой должности, но по другому факту нарушения.

УВД Оша было недовольно домашним арестом Маратова. Пресс-служба управления сообщала, что «ребята [сотрудники милиции] днем и ночью в холод ловят преступников, а судьи под разными предлогами их отпускают».