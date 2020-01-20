Обновлено в 17:36
Как сообщили «Клоопу» в Генпрокуратуре, директора издания «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова взяли под арест на 48 часов по подозрению в совершении преступления по делу бывшего замглавы МВД Курсана Асанова. Бейшенбекова задержали после допроса в Военной прокуратуре, куда его приглашали 20 января к 14 часам.
«Его задержали по статье 98 уголовно-процессуального кодекса [по подозрению в совершении преступления] по делу Курсана Асанова. Мы не знаем, в каком именно преступлении его подозревают» — сообщили в Генпрокуратуре.
Ранее, 16 января, Военная прокуратура уже вызывала на допрос Бейшенбекова. Тогда он заявил, что его допрашивали из-за «чиновника, которого критикуют с 2016 года». Однако журналист не уточнил, о ком именно идет речь.
«Этого чиновника до сих пор сильно критикуют из-за приграничных вопросов. Дошли до апогея. Самое интересное то, что события в Кой-Таше остались на стороне и они оказывается вызвали в связи с абсурдными пустыми словами немощного чиновника, какого-то водителя. Это очень смешное и огорчающее явление… » — сообщил тогда он.
Военная прокуратура также вызывала на допрос и главреда газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева. Сам журналист тогда заявил, что «не может сказать чьи-либо имена и фамилии в интересах следствия».
Дело Асанова
Курсан Асанов около девяти лет был замминистра внутренних дел, при том, что сами министры менялись регулярно. Но генерала уволили в августе 2019 года после штурма резиденции бывшего президента Атамбаева — он убедил экс-главу страны сдаться властям.
После штурма генерала не только уволили, но и возбудили против него три уголовных дела, обвинив в «злоупотреблении полномочиями». Расследует дела Военная прокуратура, это же ведомство объявило в розыск сына Асанова, сам генерал сидит под домашним арестом.
МВД считает, что генерал во время штурма занимался «самопиаром» и вместе с помощником вынес в розовом пакете важные документы и, возможно, деньги. Помощник Асанова тоже был задержан — 22-летнего сержанта Дамирбека Пайзылла уулу назвали соучастником из-за того, что он нес пакет, и также уволили со службы.
Курсан Асанов не признает себя виновным и говорит, что «перед своей страной я честен». Место Курсана Асанова в МВД занял другой Асанов — Памир, который оказался родственником экс-зампреда таможни Раима Матраимова, фигуранта журналистского расследования о незаконном вывозе из Кыргызстана более 700 миллионов долларов.