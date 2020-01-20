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Как сообщили «Клоопу» в Генпрокуратуре, директора издания «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова взяли под арест на 48 часов по подозрению в совершении преступления по делу бывшего замглавы МВД Курсана Асанова. Бейшенбекова задержали после допроса в Военной прокуратуре, куда его приглашали 20 января к 14 часам.

«Его задержали по статье 98 уголовно-процессуального кодекса [по подозрению в совершении преступления] по делу Курсана Асанова. Мы не знаем, в каком именно преступлении его подозревают» — сообщили в Генпрокуратуре.

Первый вопрос — предоставлял ли Курсан Асанов журналисту секретную информацию (имеют ввиду скорее информацию,… Publicerat av Замир Жоошев Måndag 20 januari 2020

Ранее, 16 января, Военная прокуратура уже вызывала на допрос Бейшенбекова. Тогда он заявил, что его допрашивали из-за «чиновника, которого критикуют с 2016 года». Однако журналист не уточнил, о ком именно идет речь.

«Этого чиновника до сих пор сильно критикуют из-за приграничных вопросов. Дошли до апогея. Самое интересное то, что события в Кой-Таше остались на стороне и они оказывается вызвали в связи с абсурдными пустыми словами немощного чиновника, какого-то водителя. Это очень смешное и огорчающее явление… » — сообщил тогда он.

Военная прокуратура также вызывала на допрос и главреда газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева. Сам журналист тогда заявил, что «не может сказать чьи-либо имена и фамилии в интересах следствия».

Дело Асанова

Курсан Асанов около девяти лет был замминистра внутренних дел, при том, что сами министры менялись регулярно. Но генерала уволили в августе 2019 года после штурма резиденции бывшего президента Атамбаева — он убедил экс-главу страны сдаться властям.

После штурма генерала не только уволили, но и возбудили против него три уголовных дела, обвинив в «злоупотреблении полномочиями». Расследует дела Военная прокуратура, это же ведомство объявило в розыск сына Асанова, сам генерал сидит под домашним арестом.

МВД считает, что генерал во время штурма занимался «самопиаром» и вместе с помощником вынес в розовом пакете важные документы и, возможно, деньги. Помощник Асанова тоже был задержан — 22-летнего сержанта Дамирбека Пайзылла уулу назвали соучастником из-за того, что он нес пакет, и также уволили со службы.

Курсан Асанов не признает себя виновным и говорит, что «перед своей страной я честен». Место Курсана Асанова в МВД занял другой Асанов — Памир, который оказался родственником экс-зампреда таможни Раима Матраимова, фигуранта журналистского расследования о незаконном вывозе из Кыргызстана более 700 миллионов долларов.