Гостаможенная служба Кыргызстана сообщила о новых правилах, введенных ЕАЭС. Согласно им, с 4 февраля из страны нельзя будет вывозить больше 100 тысяч долларов (или эквивалента в другой валюте), не предоставив документов о происхождении денег. То же правило работает на ввоз денег в страну. Нельзя будет вывести или ввезти без объяснения не только деньги, но и ценные бумаги на ту же сумму.

Новые правила будут действовать с 4 февраля на территории всего ЕАЭС, куда, кроме Кыргызстана, входят Россия, Казахстан, Беларусь и Армения.

Чтобы доказать происхождение денег, нужно будет предоставить документы: например, банковские документы, доказывающие что у вас была такая сумма денег, справку о сбережениях или дивидендах, документы, подтверждающие получение кредита, покупку или продажу ценных бумаг.

Также подойдут документы, подтверждающие, что вы получили имущество в наследство на эту сумму, или продали свое имущество на указанную сумму.

Почему это важно?

По информации пресс-службы таможни, раньше, подавая таможенную деклацию, не нужно было объяснять происхождение суммы, даже если вывозилась сумма, например, в два миллиона долларов. Все это значительно облегчало работу курьеров, которые вывозили деньги за границу.

Работа курьеров и вывоз из Кыргызстана больших сумм наличных были подробно рассказаны в конце прошлого года в совместном расследовании «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне.

Одним из источников в этом расследовании был убитый в ноябре бизнесмен Айэркен Саймаити. Он рассказал журналистам, что вывез из Кыргызстана более 700 миллионов долларов, в том числе пользуясь услугами курьеров, которые перевозили наличные деньги в сумках на регулярных авиарейсах.

По информации Финпола, всего Саймаити организовал незаконный вывоз и отмывание почти миллиарда долларов.

Подробнее о незаконном вывозе денег можно прочитать здесь: Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана

И здесь: Как клан Абдукадыр перевозил миллионы долларов через теневых курьеров