Воспользовавшись нейросетью Vision, мы раскрасили кадры из классики кыргызского кино и редкие исторические фото. Где-то нейросеть справилась отменно, но нередко окрашивала снимки частями. Сравните, насколько хорошо нейросеть справилась с окрашиванием фотографий.

Кадр из кинофильма «Белый пароход» Кадр из кинофильма «Белый пароход»

Кадр из кинофильма «Выстрел на перевале Караш» Кадр из кинофильма «Выстрел на перевале Караш»

Кадр из кинофильма «Материнское поле» Кадр из кинофильма «Материнское поле»

Кадр из кинофильма «Первый учитель» Кадр из кинофильма «Первый учитель»

Курманжан датка на коне. Фото: Карл Густав Маннергейм, бывший президент Финлянднии. Летом 1906 года, будучи полковником, он побывал на территории современного Кыргызстана по пути в Китай. Курманжан датка на коне. Фото: Карл Густав Маннергейм, бывший президент Финлянднии. Летом 1906 года, будучи полковником, он побывал на территории современного Кыргызстана по пути в Китай.

Базар в Оше. Фото: Карл Густав Маннергейм Базар в Оше. Фото: Карл Густав Маннергейм

Алайские кыргызы. Фото: Карл Густав Маннергейм Алайские кыргызы. Фото: Карл Густав Маннергейм

Фото: Карл Густав Маннергейм Фото: Карл Густав Маннергейм

Каракольские дунгане. Снимок 1930-х годов. Каракольские дунгане. Снимок 1930-х годов.