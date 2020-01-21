Фото: Турсунбек Бейшенбеков. Фейсбук.

Директора издания «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова отпустили под домашний арест на два месяца. Ранее 20 января Военная прокуратура вызвала на допрос Бейшенбекова и водворила в ИВС на 48 часов.

Как сообщила адвокат Бейшенбекова Таалайгуль Токтакунова, его подозревают в соучастии в злоупотреблении служебным положением экс-замглавой МВД Курсаном Асановым и в заведомо ложном сообщении о совершенном преступлении.

«Журналист задержан в соучастии в преступлении с Асановым. Якобы Курсан Асанов получил какую-то информацию об этом чиновнике и дал Турсунбеку, а он дальше распространил. Я вообще ничего об этом чиновнике не могу сказать. Эта информация касательно одного высокопоставленного чиновника шла еще с 2014, 2015 годов», — сообщила она.

Адвокат считает, что задержание Бейшенбекова было «незаконным». «Ему не было вручено даже уведомление о подозрении в совершении преступления. Без вручения уведомления его задержали, то есть с грубейшими процессуальными нарушениями», — рассказала Токтакунова.

По ее словам, информация в СМИ о том, что Темир Сариев помог в освобождении Бейшенбекова не соответствует действительности.

«Сейчас распространяют информацию, что якобы один политик замешан в том, что Бейшенбекова освободили, но это абсолютно не правда. Нельзя политизировать и презентовать участие любого политика в это дело», — сообщила Токтакунова.

Ранее, 16 января, Военная прокуратура уже вызывала на допрос Бейшенбекова. Тогда он заявил, что его допрашивали из-за «чиновника, которого критикуют с 2016 года». Однако журналист не уточнил, о ком именно идет речь.

«Этого чиновника до сих пор сильно критикуют из-за приграничных вопросов. Дошли до апогея. Самое интересное то, что события в Кой-Таше остались на стороне и они оказывается вызвали в связи с абсурдными пустыми словами немощного чиновника, какого-то водителя. Это очень смешное и огорчающее явление… » — сообщил тогда он.

Военная прокуратура также вызывала на допрос и главреда газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева. Сам журналист тогда заявил, что «не может сказать чьи-либо имена и фамилии в интересах следствия».