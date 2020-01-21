Кадамжайский районный суд 17 января поместил под домашний арест двоих из четырех задержанных жителей села Кок-Таш. Их задержали из-за конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Оставшиеся двое задержанных остаются в СИЗО. Об этом «Клоопу» сообщил пресс-секретарь Баткенского областного суда Манас Сейитказиев.

«Усен Сапарбаев инвалид второй группы, а Улукбек Сапарбаев кормилец пятерых детей. Суд учел эти обстоятельства и поместил их под домашний арест», — сказал Сейитказиев.

Мужчин задержали 11 января. По информации милиции, они закидали камнями автомобиль гражданина Таджикистана. В отношении подозреваемых ведется досудебное производство по статьям «массовые беспорядки» и «незаконный оборот оружия, боеприпасов».

В Бишкеке и Баткене 13 и 15 января прошел митинг с участием жителей приграничных районов. Митингующие требовали прекратить гонения жителей, «которые вышли защищать свои дома и родную землю», а также выпустить ранее задержанных.

На координационном совещании в Баткене 16-января глава МВД Кашкар Джунушалиев сообщил, что дела задержанных будут рассматриваться «в рамках закона».