Сегодня у Белого дома в 10:00 начался митинг – его участники выступили в поддержку задержанных из-за приграничного конфликта баткенцев. Среди митингующих как бишкекчане, так и жители баткенского Көк-Таша – именно в этом селе произошел последний приграничный конфликт.

Жители Баткенской области требуют освободить задержанных жителей Көк-Таша, и прекратить давление на местных жителей, «которые вышли защищать свои дома и родную землю».

Один из членов оргкомитета акции Асхат Осмонов заявил, что митингующие также требуют придать Баткенской области «особый высший статус генерального губернаторства, чтобы военная администрация могла взять эту ситуацию под контроль».

«Основная задача правительства и главнокомандующего – это сохранение целостности страны, это священный долг каждого чиновника. […] Сейчас в Белом доме должны проявить политическую волю, поэтому мы собрались здесь, чтобы потребовать и подтолкнуть наше правительство, чтобы они были более решительны и вели переговоры на равных уровнях», – сказал он.

На акции также прозвучало требование отправить в отставку полпреда Акрама Мадумарова и вице-премьер-министра Жениша Разакова.

«Женишу Разакову нет доверия. Он должен уйти в отставку», — требуют митингующие баткенцы.

Приграничный конфликт

Конфликт возле Көк-Таша начался 9 января. Несмотря на попытки правоохранительных органов прекратить стычки, он продолжался до 11 января.

Тогда в словесную перепалку вступили кыргызстанцы из Көк-Таша и таджикистанцы из Исфары. Ссора переросла в перебрасывание камнями, были разбиты стекла в машине кыргызстанца, также один гражданин Кыргызстана получил камнем по голове. Была также забросана камнями машина жителя Таджикистана.

Кыргызская милиция задержала после этих стычек четырех жителей Көк-Таша, в ответ их односельчане перекрыли дорогу Ош—Баткен—Исфана, требуя освобождения задержанных. В тот же день властям удалось убедить жителей открыть дорогу.

Задержанных подозревают в соучастии в организации беспорядков. Во время допроса у двоих нашли оружие без разрешительных документов, они водворены в СИЗО.

УВД Баткена зарегистрировало конфликты на границе по статьям уголовного кодекса «Массовые беспорядки» и «Хулиганство». Начато досудебное производство.

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