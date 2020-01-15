В УВД Оша утром 15 января допросили студента школы журналистики «Клоопа», присутствовавшего на съемке заброшенного здания 9 января. Допрос продлился час, со студента взяли подписку о неразглашении.

Таким образом, он стал уже пятым человеком за последнюю неделю, которого допросили по заявлению Руслана Матраимова, брата экс-замглавы таможни Раима Матраимова.

Адвокат сообщила «Клоопу», что милиция теперь хочет провести очную ставку со всеми допрошенными участниками съёмки.

УВД Оша допрашивали сотрудников редакции несколько дней: 10 января говорили с водителем и журналистом, 11 января — с оператором, 14 января — с бывшим сотрудником, а утром 15 января допросили студента.

Редакция «Клоопа» получила от ошского УВД запрос на предоставление видео, снятого съемочной группой.

Претензии Матраимова

9 января съемочная группа «Клоопа» снимала заброшенное здание на улице Ленина в Оше — по предварительной информации, здание было построено незаконно. Как выяснилось позднее, в нескольких сотнях метрах от этого здания, на параллельной Ленина улице, находится частный дом Руслана Матраимова.

Сюжет «Клоопа» при этом не имел никакого отношения к семье Матраимовых.

Здание, которое снимала съемочная группа.

Снимать видео журналистам помешал незнакомый мужчина — он требовал показать ему отснятое, а также сам снимал команду «Клоопа».

Незнакомец представился родственником Матраимовых. Снятое им видео затем растиражировали в соцсетях аккаунты, имеющие все признаки фейковых (например, они используют в качестве изображений профиля снимки чужих малоизвестных людей). Те же аккаунты ранее критиковали антикоррупционное расследование и выступали в защиту Раима Матраимова и его семьи.

10 января водителя «Клоопа» забрали на допрос, и редакция узнала о заявлении Руслана Матраимова. Брат экс-замглавы таможни заявил, что съемка угрожала его безопасности и нарушила неприкосновенность его личной жизни.

Допросив сотрудников редакции, милиция начала досудебное производство по статье о нарушении неприкосновенности личной жизни.

Матраимовы и иски к СМИ

Руслан Матраимов — управляющий благотворительным фондом Матраимовых «Исмаил ата». Этот фонд, а также Искендер и Раим Матраимовы и их супруги, подали в конце прошлого года в суд на «Азаттык», «Клооп» и 24.kg. Очередное заседание по этому процессу состоится на следующей неделе, 20 января.

Семья Матраимовых требует с журналиста Али Токтакунова и вышеупомянутых изданий компенсации на общую сумму в 60 миллионов сомов.

Матраимовы подали в суд на СМИ за расследование о коррупции в таможне и контрабанде.

Они утверждают, что информация недостоверна, а их адвокатесса настаивает, что семье политика и экс-зампреда таможни нанесен моральный ущерб.

В расследовании есть документы, открытые данные и свидетельства информаторов о масштабах коррупции и контрабанде, а также связи семьи Матраимовых с главой подпольной сети грузоперевозок Хабибулой Абдукадыром.

На первом суде по иску Матраимовы требовали запретить упоминание 15 фактов из расследования и рассекретить имена всех журналистов-расследователей, работавших над материалами. Суд отказал им в этом.