В УВД Оша допросили бывшего сотрудника «Клоопа» — он попросил не упоминать его имя для безопасности. Допрос вел следователь Жаныбек Каримбердиев, который говорил с журналистом в течение двух часов.

Это уже четвёртый за последнюю неделю допрос нынешних или бывших сотрудников «Клоопа» в Оше. Начиная с 9 января, следователи допросили водителя, журналиста и оператора издания. На 15 января запланирован допрос студента школы журналистики «Клоопа».

Все эти люди были на съемке заброшенного здания 9 января в Оше.

Здание, которое снимали журналисты.

Заявление на съемочную команду написал Руслан Матраимов, младший брат экс-зампреда таможни Раима Матраимова. Раим Матраимов — фигурант журналистского расследования о коррупции в таможне и контрабанде.

По мнению Руслана Матраимова, журналисты снимали дом его семьи, находящийся в нескольких сотнях метрах от заброшенного дома. Он считает, что съемка угрожала его безопасности и неприкосновенности его личной жизни.

Дом Матраимовых. Фото: Азаттык

УВД начало досудебное производство по статье о нарушении неприкосновенности личной жизни, хотя подобная статья применима только после выхода материала — нужно сначала убедиться, что он нарушает чью-либо неприкосновенность. Но материал, в котором нарушалась чья-либо неприкосновенность, не выходил.

УВД сообщило, что отправило запрос редакции на получение видеоматериалов, снятых допрошенной съемочной командой. Но «Клооп» пока не получил запроса.

Руслан Матраимов — управляющий благотворительным фондом Матраимовых «Исмаил ата». Этот фонд, а также Искендер и Раим Матраимовы и их супруги, подали в суд на «Азаттык», «Клооп» и 24.kg после расследования о коррупции на кыргызской таможне. Суд по этому иску пройдет 20 января.