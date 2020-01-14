ГУВД Бишкека задержало четырёх подозреваемых в нападении на главного редактора «Фактчека» Болота Темирова. Все они водворены в ИВС ГУВД.

Задержанных подозревают в «грабеже», но неизвестно, обвинят ли их в нанесении вреда здоровью. По информации ГУВД, самый старший из них 1993 года рождения.

«В настоящее время проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. При выяснении всех обстоятельств в ходе досудебного производства будет рассмотрен вопрос дополнительной квалификации действии подозреваемых лиц», — сообщили в ГУВД.

«Грабежа не было»

9 января трое неизвестных напали на главного редактора Factcheck.kg Болота Темирова. Милиция возбудила уголовное дело по статье «Грабёж», но сам Темиров утверждает, что грабежа не было. По его словам, телефон выпал у него из рук во время избиения, а после того, как неизвестные убежали, он его не нашёл.

«Для того, чтобы украсть, люди не будут дожидаться человека с 9 утра до 12:30 дня. Избиение происходило молча. Никаких команд типа «карманы посмотри» или «все, телефон у меня надо, бежать». С собой был ноутбук, но нападавшие его не забрали, соответственно, ничего ценного их не интересовало», — сообщил Темиров.

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