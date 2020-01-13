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Контекст: Неизвестные избили главного редактора сайта «Фактчек» Болота Темирова
Шок прошел. Два дня была беготня по следователям, по больницам к судмедэксперту. После всей этой суеты на автомате я был как робот. За эти три дня это первые часы в тишине, покое… и только сейчас пришло осознание произошедшего.
Журналистки «Пятого канала» все пытались выудить у меня прямые обвинения в адрес Матраимовых. Звонили три раза и не стесняясь спрашивали: «Скажите прямо, что вы обвиняете в избиении именно Матраимовых».
А до этого так уже упорно у меня выпрашивал эти слова заместитель начальника следственного отдела Первомайского района (не запомнил имени) по телефону. Вы мне сказали, что я должен вам повторить показания для отчета начальству.
Теперь я вдруг понял, какому начальству. И ваши истеричные забегания во время допроса с криками: «Допроси все, я должен знать все о нем с самого рождения! И главное, почему он обвиняет Матраимовых?».
До меня только сейчас дошли ваши слова. Вы все — и журналист, и замначальника следственного отдела РОВД — настолько рьяно хотите услужить хозяину, что даже не можете скрыть своей заинтересованности.
Тогда я этого не сказал. А теперь я делаю заявление!
Я открыто заявляю — вы тупорылые дэбилы! Упиваетесь своей безнаказанностью! Раим, дорвавшийся до денег и до всевластия! Его партнер Камчы Кольбаев — царь всея Кыргызстана! И ваши прихвостни — Кельдибековы, Торобаевы, Джумабековы, Ташиевы, которые как собаки, ждут подачек в виде костей!
Вы держите в страхе всю страну, весь народ Кыргызстана! А наняв шакалов в виде продажных журналистов и хакеров, думаете, что никто не увидит вашей гнилой души? Да все видят и боятся, очень боятся!!!
Меня узнают на улице. Подходят, жмут руку и долго не отпускают. Говорят: «Когда же закончится этот беспредел?»
А я не знаю ответа на этот вопрос. Просто не знаю.
Мне предложили уехать на время из страны, уже готовы оплатить переезд и проживание. Но я со страниц facebook отказываюсь от столь щедрого предложения и благодарен людям за то, что переживают за меня.
Я видел и запомнил лицо одного из тех, кто выполнил приказ по отмщению за жену Раима Матраимова. Это просто собачка без души и интеллекта, и вы окружили себя такими и сами такие.
Когда они меня пинали, в один момент я подумал, что меня убьют и испугался. Я валялся у них в ногах, просил жалости: «Балдар, болду». Но они продолжали меня еще долго избивать.
Сейчас я корю себя за ту слабость! Лучше бы вы дали приказ убить меня! Знайте, я обладаю знаниями и буду учиться еще! Я найду каждый ваш украденный тыйын, раскрою каждое ваше преступление! Положу свою жизнь на это!
ТЕПЕРЬ Я ВАС НЕ БОЮСЬ! Я ГОТОВ УМЕРЕТЬ, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ НЕТ ДРУГОЙ РОДИНЫ КРОМЕ КЫРГЫЗСТАНА!