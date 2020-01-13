Журналистки «Пятого канала» все пытались выудить у меня прямые обвинения в адрес Матраимовых. Звонили три раза и не стесняясь спрашивали: «Скажите прямо, что вы обвиняете в избиении именно Матраимовых».

А до этого так уже упорно у меня выпрашивал эти слова заместитель начальника следственного отдела Первомайского района (не запомнил имени) по телефону. Вы мне сказали, что я должен вам повторить показания для отчета начальству.

Теперь я вдруг понял, какому начальству. И ваши истеричные забегания во время допроса с криками: «Допроси все, я должен знать все о нем с самого рождения! И главное, почему он обвиняет Матраимовых?».

До меня только сейчас дошли ваши слова. Вы все — и журналист, и замначальника следственного отдела РОВД — настолько рьяно хотите услужить хозяину, что даже не можете скрыть своей заинтересованности.

Тогда я этого не сказал. А теперь я делаю заявление!

Я открыто заявляю — вы тупорылые дэбилы! Упиваетесь своей безнаказанностью! Раим, дорвавшийся до денег и до всевластия! Его партнер Камчы Кольбаев — царь всея Кыргызстана! И ваши прихвостни — Кельдибековы, Торобаевы, Джумабековы, Ташиевы, которые как собаки, ждут подачек в виде костей!

Вы держите в страхе всю страну, весь народ Кыргызстана! А наняв шакалов в виде продажных журналистов и хакеров, думаете, что никто не увидит вашей гнилой души? Да все видят и боятся, очень боятся!!!

Меня узнают на улице. Подходят, жмут руку и долго не отпускают. Говорят: «Когда же закончится этот беспредел?»

А я не знаю ответа на этот вопрос. Просто не знаю.

Мне предложили уехать на время из страны, уже готовы оплатить переезд и проживание. Но я со страниц facebook отказываюсь от столь щедрого предложения и благодарен людям за то, что переживают за меня.

Я видел и запомнил лицо одного из тех, кто выполнил приказ по отмщению за жену Раима Матраимова. Это просто собачка без души и интеллекта, и вы окружили себя такими и сами такие.

Когда они меня пинали, в один момент я подумал, что меня убьют и испугался. Я валялся у них в ногах, просил жалости: «Балдар, болду». Но они продолжали меня еще долго избивать.

Сейчас я корю себя за ту слабость! Лучше бы вы дали приказ убить меня! Знайте, я обладаю знаниями и буду учиться еще! Я найду каждый ваш украденный тыйын, раскрою каждое ваше преступление! Положу свою жизнь на это!

ТЕПЕРЬ Я ВАС НЕ БОЮСЬ! Я ГОТОВ УМЕРЕТЬ, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ НЕТ ДРУГОЙ РОДИНЫ КРОМЕ КЫРГЫЗСТАНА!