Обновлено в 15:46

Бишкекский городской суд оставил меру пресечения в отношении предпринимателя и супруга Ширин Айтматовой Сыргака Кенжебаева без изменений. Он будет находиться под стражей в СИЗО-1 до 20 февраля.

Ранее экс-депутатка и политактивистка Ширин Айтматова сообщила в твиттере, что ее и мать Сыргака Кенжебаева удалили из зала суда 13 января.

Такое решение приняла председательствующая судья Ирина Воронцова. О причинах удаления пока не сообщается.

Меня и мать Сыргака Кенжебаева выгнали из зала суда. Опять. Судья Воронцова! 👍 — Shirin Aitmatova (@AitmatovaShirin) January 13, 2020

Ранее, 23 декабря 2019 года, уголовное дело в отношении Кенжебаева направили в Генеральную прокуратуру КР для решения вопроса о передаче уголовного дела в органы внутренних дел. Кенжебаева подозревают в мошенничестве, но изначально его делом почему то занималось не МВД, а ГКНБ. Позже ГКНБ передали это дело в МВД.

Когда «Клооп» пытался выяснить развитие дела Кенжебаева, МВД перенаправило журналистов в ГУВД. Там предложили уточнить информацию у Госкомитета безопасности, который уже передал дело в МВД и перенаправил нас в министерство. Таким образом ни одно из вышеупомянутых ведомств не дало никакой информации.

Исчезновение Кенжебаева

Кенжебаева задержали в аэропорту Алматы 19 декабря. В аэропорту он ждал супругу, детей и тещу. Мать и дочь Ширин Айтматовой должны были отправить на лечение заграницу.

Только утром 20 декабря ГКНБ Кыргызстана сообщил, что Кенжебаев был задержан и водворен в изолятор ведомства. Сыргак Кенжебаев фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Задержание произошло на фоне активной антикоррупционной деятельности Айтматовой и поэтому приобрело политическую окраску.

Она утверждает, что интерес к ее супругу со стороны правоохранительных органов появился после того, как главным объектом её расследований стала деятельность бывшего заместителя главы таможни Раима Матраимова.

Матраимов – фигурант совместного расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне, которое вышло в ноябре и декабре 2019 года. После выхода расследования Матраимов и его родственники подали в суд на журналистов, написавших его.