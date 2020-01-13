В ГУВД Бишкека возбудили дело по факту нападения на главного редактора «Фактчека» Болота Темирова. Преступление зарегистрировали в едином реестре по статье «грабёж».

Сам Темиров, утверждает, что грабежа не было. По его словам, телефон выпал у него из рук во время избиения. А после того, как неизвестные убежали, он его не нашёл.

«Для того, чтобы украсть, люди не будут дожидаться человека с 9 утра до 12:30 дня. Избиение происходило молча. Никаких команд типа «карманы посмотри» или «все, телефон у меня надо, бежать». С собой был ноутбук, но нападавшие его не забрали, соответственно, ничего ценного их не интересовало», — сообщил Темиров.

В интервью «Азаттыку» пресс-служба ГУВД сказала, что статья может быть изменена только после результатов экспертизы, которая установит степень тяжести нанесённого вреда здоровью Темирова.

«Сейчас проводится досудебное производство, в рамках которого проводятся оперативно-следственные мероприятия по задержанию подозреваемых», — отметили в пресс-службе.

Дело ведёт Первомайское РОВД.

9 января трое неизвестных мужчин избили главного редактора Болота Темирова. Нападение произошло возле офиса редакции примерно в 12:30. Мужчины отобрали у Темирова телефон.

«Фактчек» — издание, которое занимается проверкой фактов. Журналисты «Фактчека» разоблачали фейковые аккаунты, проверяли на достоверность фотографии политиков и деятелей (например фото бывшего президента Алмазбека Атамбаева с фигурантом антикоррупционного расследования «Азаттыка» и «Клоопа» Хабибулой Абдукадыром), и выпускали собственное расследование про стоимость аксессуаров жены другого фигуранта ранее упомянутого материала «Клоопа» Раимбека Матраимова.

Авторка: Студентка школы «Клоопа» Адеим Убакеева