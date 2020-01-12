УВД Оша вызвало на допрос бывшего сотрудника «Клоопа» — причина в заявлении Руслана Матраимова, младшего брата фигуранта антикоррупционного расследования Раима Матраимова. Допрос состоится 13 января в 15:00.

Причина допроса

Руслан Матраимов недоволен тем, что журналисты 9 января снимали заброшенное здание в нескольких сотнях метров от его дома — в их действиях он увидел угрозу неприкосновенности своей личной жизни и безопасности.

Ранее УВД Оша были допрошены водитель, журналист и оператор издания. У них потребовали показать отснятое видео — редакция согласилось на это, если милиция отправит официальный запрос. Наши сотрудники снимали видео о заброшенном доме, который, по предварительной информации, был незаконно построен — статья о нем должна выйти во второй декаде января. Во время съемки с ними был бывший коллега.

Во время съемки появился приближенный Матраимовых, который мешал снимать заброшенное здание и требовал показать ему видео. Из-за помех журналистам пришлось уйти — они отправились снимать улицу Шакирова, на которой ранее вырубили более 500 деревьев.

Допросы

Первым допросили водителя издания. Его нашли через ГУОБДД 10 января — оттуда и увезли на допрос. Поддержать водителя и узнать, как проходит допрос, пришел журналист — тогда допросили и его. А 11 января допросили нашего оператора. Повестку журналисту дали задним числом, уже после допроса, вместе с повесткой оператору. На обеих не был указан статус допрашиваемых и отсутствовала печать.

Во время допроса наш журналист просил не вмешивать своего бывшего коллегу, однако милиция вручила повестку и ему. По словам бывшего сотрудника издания, милиция сказала, что искала его два дня. На его повестке печать присутствует.

УВД Оша зарегистрировало инцидент в едином реестре преступлений и начало досудебное производство по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни — именно в этом журналистов обвиняет Руслан Матраимов. Но журналисты не снимали его жилище и частную жизнь.

Матраимовы

Руслан Матраимов — управляющий благотворительным фондом Матраимовых «Исмаил ата». Этот фонд, а также Искендер и Раим Матраимовы и их супруги, подали в суд на «Азаттык», «Клооп» и 24.kg. Очередное заседание уже скоро — 20 января.

Семья Матраимовых требует с журналиста Али Токтакунова и вышеупомянутых изданий компенсации на общую сумму в 60 миллионов сомов.

Матраимовы подали в суд на СМИ за расследование о коррупции в таможне и контрабанде. Причем если «Азаттык» и «Клооп» занимались расследованием, то 24.kg просто процитировала некоторые факты из него.

Они утверждают, что информация недостоверна, а их адвокатесса настаивает, что семье политика и экс-зампреда таможни нанесен моральный ущерб.

В расследовании есть документы, открытые данные и свидетельства информаторов о масштабах коррупции и контрабанде, а также связи семьи Матраимовых с главой контрабанды Хабибулой Абдукадыром.

На первом суде по иску Матраимовы требовали запретить упоминание 15 фактов из расследования и рассекретить имена всех журналистов-расследователей, работавших над материалами. Суд отказал им в этом.