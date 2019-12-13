Адвокатка семьи Матраимовых Татьяна Карыжинская выступила с пресс-конференцией по поводу иска семьи экс-зампреда таможни к журналистам «Азаттыка», «Клоопа» и 24.kg. Семья Матраимовых считает, что журналистское расследование о контрабанде и коррупции в таможне задело их честь и достоинство.

Якобы порочащие сведения

«Слишком много кривотолков ходят вокруг моего доверителя. Исковое заявление было подано не сразу, ведь в первой части, опубликованной 30 мая были опубликованы якобы порочащие сведения, а потом были и другие части расследования», — заявила Карыжинская.

Она отметила, что ранее был предпринят ряд попыток разобраться с публикациями в медиативном порядке, но они не были успешными.

«Во второй части расследования СМИ продолжают обвинять Матраимова в скрытых доходах и делают символом коррупции. Любому терпению приходит конец, и для этого был подан иск», — отметила она.

Демонизация семьи

«Всех возмущает сумма требований компенсаций морального вреда, а как вы сами оценили бы его, если его семью демонизировали? Мы не говорим, что СМИ не имеют права освещать информацию, но надо делать это взвешенно. Али Токтакунов обещал предоставить подлинники, но до сих пор не сделал это и скрывается», — заявила Карыжинская.

На вопрос журналистов о том, почему же истцы запросил такие суммы моральной компенсации, Карыжинская ответила, что они получили моральные страдания, так как расследование отразилось на их деловой репутации. На вопрос о том, какие именно моральные страдания получила семья Матраимовых, и какие потери понес их благотворительный фонд, она отказалась ответить.

«Мне вам что, слезы в баночке принести?» — обратилась адвоткатка к представителям СМИ.

Она также отказалась объяснить, какие конкретные моменты публикаций причинили Матраимовым моральные страдания.

«Там 12 страниц, я что, вам обязана читать? Идите берите иск и читайте. Моральные страдания не зависят от физических. Как доказать, что он страдает?» — спросила Карыжинская журналистов.

Матраимовы уже решили, куда потратят сумму, которую они хотят через суд получить у журналистов — 60 млн сомов.

«Если иск будет удовлетворен, то деньги будут направлены в детские дома, совершенно серьезно заявляю», — пообещала адвокатка и услышала смех в зале.

Полное видео пресс-конференции:

Почитать расследования, из-за которого на нас подали в суд: