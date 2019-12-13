Адвокат бывшего президента Замир Жоошев сообщил на своей странице в Facebook, что получил повестку от Военной прокуратуры.

Замира Жоошева пригласили в Военную прокуратуру в 17 часам, но юрист сказал, что не пойдет на допрос из-за того, что повестка малоинформативна.

В ней не указаны статус допрашиваемого, следователь, можно ли взять адвоката, последствия неявки, контакты следователя и причина приглашения.

«В связи с указанными замечаниями на оформление повестки и в связи с запланированным следственными мероприятими в ГСУ МВД, я не пойду, конечно, в Военную прокуратуру», — заявил Жоошев. В 18 часов сторонница Атамбаева Кундуз Жолдубаева подтвердила, что Замир Жоошев не пошел на допрос.