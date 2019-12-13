Свердловский районный суд Бишкека снял арест с банковских счетов «Азаттыка», «Kloop.kg», 24.kg и журналиста Али Токтакунова — тем не менее, арест снимут не сразу, а в течение 10 дней. В те же 10 дней это решение можно обжаловать.

Иск Матраимовых о защите чести и достоинства не отозван. Решение о снятии ареста со счетов СМИ приняла судья Жылдыз Ибраимова. Она же ранее приняла решение о наложении ареста на эти счета.

Ходатайство Матраимовых

На следующий день после ареста счетов и резонанса, который этот арест вызвал, стало известно о ходатайстве Матраимовых.

Юристы семьи Матраимовых подали ходатайство в Свердловский районный суд Бишкека с просьбой отозвать арест банковских счетов СМИ, с которыми они хотят судиться. Кроме того, заявление об отмене решения суда подало информагентство 24.kg.

«Наложив арест, суд не только заблокировал деятельность информационного агентства, но и нарушил норму Конституции, гарантирующую право на свободу слова», — говорится в заявлении юристов 24.kg.

Иск Матраимовых

Иск был подан в ответ на совместное расследование «Азаттыка», «Клоопа» и международного расследовательского центра OCCRP о коррупции в таможне, клановости и контрабанде, от которой пострадал не только Кыргызстан, но и страны ЕАЭС.

В материале упоминался экс-зампред таможни Раим Матраимов и его супруга Уулкан Тургунова. Информатор расследователей Айэркен Саймаити говорил, что именно Матраимов наладил коррупционную сеть, необходимую для контрабанды китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. А супруга экс-зампреда таможни имеет совместный бизнес с кланом Абдукадыр в Дубае. Расследование также ссылается на доказательства в виде документов и официальной информации.

Матраимовы подали за расследование в суд и хотят добиться компенсации в 22,5 миллиона сомов (почти 320 000 долларов) от «Азаттыка», 12,5 миллиона сомов (177,7 тысяч долларов) от «Клоопа» и 10 миллионов сомов (около 142,2 тысяч долларов) от Али Токтакунова.

Кроме этого, они пытаются добиться компенсации в 15 миллионов сомов (213,2 тысячи долларов) от издания 24.kg, которое не было причастно к работе над расследованием, а перепечатало его.