Генпрокуратура передала заявление юриста Нурбека Токтакунова на экс-замглаву Таможенной службы Раимбека Матраимова в ГКНБ.

Токтакунов подал его 9 декабря по факту «огромного богатства Раимбека Матраимова, которое намного превышает его официальные доходы».

Согласно сообщению ведомства, заявление рассмотрено «в соответствии с требованиями законодательства объективно и в срок». По данным генпрокуратуры, оно было передано в ГКНБ «для рассмотрения и разрешения в рамках досудебного производства».

«Следственным подразделением ГКНБ проводится досудебное производство, зарегистрированное 25 июля по признакам преступления, предусмотренного статьей «Легализация (отмывание) преступных доходов», поводом для которого явилась публикация «Азаттыка» под заголовком «Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи» по факту вывода из Кыргызстана через различные банки $700 миллионов», — заявляет Генпрокуратура.

В сообщении также отмечается, что Нурбек Токтакунов был «своевременно уведомлен» о том, что его заявление было приобщено к уголовному делу. Несмотря на это, адвокат сообщил «Клоопу», что его об этом никто не уведомлял.

В пресс-службе генпрокуратуры на это ответили, что уведомление было отправлено, но могло задержаться на почте.

«Это правда, я сама видела копию письма. Уведомления юристам мы обычно отправляем по почте, марочно. Возможно оно еще не дошло ему, это человеческий фактор», — сказала пресс-секретарь Генпрокуратуры.