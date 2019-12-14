«Азаттык» передал материалы журналистского расследования о контрабанде и коррупции на таможне ГКНБ. Это расследование радио «Азаттык» вело совместно с OCCRP и Kloop. В серии материалов рассказывалось как через Кыргызстан проходила контрабанда, от которой пострадала не только эта страна, но и другие члены ЕАЭС.

Для успешной контрабанды была налажена коррупционная сеть, с которой связывают экс-зампреда таможни Раима Матраимова. По словам информатора, убитого в ноябре, Матраимов играл в коррупционной сети важную роль. Кроме того супруга Матраимова имеет общий бизнес с главой контрабанды Хабибулой Абдукадыром.

В расследовании были приложены многие документы — их можно было скачать. Также там были упомянуты открытые данные. Но президент Жээнбеков несколько раз заявил, что ему нужны факты, а недавно попросил журналистов-расследователей передать все документы в ГКНБ.

«Если нужно, я дам гарантию. Придите, дайте факты. Это все закончится (будет доведено до конца). Пусть принесут эти доказательства органам. Потерпите. Мы стоим за правдой. Правда будет», — сказал он.

В ведомство были переданы копии документов, видео и аудио, которые использовали в расследовании.

«Мы надеемся, что переданные материалы и связанная с ними информация будут использованы по назначению, так как, прежде всего, это вопрос безопасности наших журналистов, сотрудников, участвовавших в расследовании, и членов их семей», — написала редакция «Азаттык» в письме к Госкомитету нацбезопасности.

Ранее, 9 декабря семья Матраимовых подала в суд иск о защите чести и достоинства на «Азаттык», Kloop.kg и 24.kg. Последнее издание не занималось расследованием, а просто использовало в своем материале его данные. С трех СМИ и журналиста-расследователя Али Токтакунова Матраимовы требуют 60 миллионов сомов.

Почитайте расследование за которое на нас подали в суд: