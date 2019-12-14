Бывших офицеров Госпограничной службы Айбека Камчыбекова и Марлиса Осмонбекова пригласили на допрос в Госкомитет нацбезопасности. Об этом сообщил «Азаттык». Камчибеков и Осмонбеков — информаторы расследования о контрабанде, проведенного радио «Азаттык», Kloop.kg и OCCRP.

Пограничники рассказали журналистам, как были свидетелями незаконного вывода денег в бишкекском аэропорту — там собирались курьеры китайского бизнесмена Айэркена Саймаити. Один мог вывести за раз более миллиона долларов.

Пограничники работали в аэропорту в 2018 году.

«Каждый день мы проверяли, сколько раз курьеры въезжают в страну и выезжают из неё, — рассказывает Камчыбеков. — Всего они въезжают и уезжают примерно 10-15 раз в месяц, каждые два или три дня», — рассказал Камчыбеков.

В течение нескольких месяцев собственного расследования Камчыбеков и Осмонбеков, по их словам, выявили нескольких перевозчиков денег, которые, как они поняли, работали под покровительством Раимбека Матраимова, могущественного бывшего замглавы кыргызской таможни.

Пограничников отстранили от должности после того, как на открытой фейсбук-странице в июне этого года выложили фотографии паспортов и таможенных деклараций предполагаемых курьеров.

«[…] По фактам их причастности к распространению персональных данных были отстранены от исполнения служебных обязанностей», — сообщает Погранслужба. Но информаторы отрицают, что публиковали снимки курьеров.

Камчыбеков с Осмонбековым рассказывали журналистам о встрече со следователем из Военной прокуратуры. По их словам, он обвинил их в распространении снимков и ясно дал понять, что приказ о давлении на них поступил сверху. Офицерам пришлось покинуть страну — за это на них возбудили уголовное дело, обвинив в дезертирстве. А в начале декабря Госпогранслужба сообщила Kloop.kg, что информаторы расследования о «теневых курьерах» объявлены в розыск.

ГКНБ не сообщил, будет ли обеспечена безопасность бывших пограничников, если они приедут на родину для дачи показаний. Но ведомство пообещало обеспечить безопасность журналистам-расследователям и их семьям.

Ранее журналисты передали ведомству материалы расследования — копии документов, аудио и видео, доказывающие контрабанду и коррупцию в таможне.

Почитайте расследование, в котором пограничники рассказали о незаконном вывозе денег: