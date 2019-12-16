Фото: Азамат Акенеев

Ученики школы «Газпрома» вместе с родителями вышли на акцию протеста 14 декабря. На плакатах школьников были надписи «Газпрому нужен Азамат Шамильевич», «Мы за сплоченность и развитие с Азаматом Шамильевичем» и подобные. На следующий день стало известно, что Азамат Шамильевич — директор школы «Газпрома» Азамат Дикамбаев — остается на своем посту. Объясняем, что именно произошло.

Источник в мэрии

Азамат Дикамбаев Информация об увольнении Дикамбаева появилась 12 декабря — об этом, ссылаясь на источник в мэрии, сообщило издание «Кактус». Тогда «Кактус» писал, что Азамата Дикамбаева уже уволили, а вместо него школу возглавила депутатка бишкекского горкенеша Валентина Лисниченко, в прошлом руководившая столичной школой №9. Предположительно, Лисниченко должна была приступить к обязанностям директора с 9 января 2020 года.

Дикамбаев заявил журналистам, что работает в прежнем режиме, и комментировать информацию о директоре не будет. Но член родительского комитета Улук Кыдырбаев подтвердил, что директор уходит.

«Азамат Дикамбаев сказал, что это было его решение в связи с состоянием здоровья. Но никто в это не поверил, потому что мы видим, что идет какая-то подготовленная работа по смене руководителя. Новый кадр предлагается без открытого конкурса, без учета мнений родителей и коллектива», — сказал Кыдырбаев в интервью «АКИпрессу».

Валентина Лисниченко Лисниченко все это время отрицала, что станет новым директором, и говорила, что ее назначили советником председателя правления этой школы. Факт назначения Лисниченко советником пресс-служба горкенеша подтвердила 13 декабря.

Акция протеста

Родители и дети вышли на митинг 14 декабря. По их словам, некоторые учителя были готовы уволиться в знак солидарности Азамату Дикамбаеву.

Родители написали коллективное письмо в защиту Дикамбаева и отправили его мэру Бишкека Азизу Суракматову, наблюдательному совету школы и гендиру «Газпром Кыргызстан» Болоту Абилдаеву.

Они заявили, что категорически против смены директора школы.

«Мы перевели своих детей из лучших школ Бишкека с многолетней репутацией в новую, только формирующуюся школу исключительно по причине того, что директором школы был назначен прогрессивный руководитель с незапятнанной репутацией», — написано в коллективном письме.

По словам родителей, директор оправдал все их ожидания, а дети с удовольствием ходят в школу. И именно дети решили выйти на митинг, чтобы защитить своего директора.

«Впервые в истории Кыргызстана ученики самостоятельно вышли в защиту директора. И мы, родители, не подведем наших детей, их искренний порыв и желание сохранить свою школу. Кроме того, многие учителя написали заявления об уходе вместе с директором. Можно с уверенностью сказать, что в случае смены руководителя школы все придется начинать с нуля», — гласит письмо.

15 декабря стало известно, что решением Наблюдательного совета школы Дикамбаев останется директором школы.

Школа «Газпрома» — одна из наиболее престижных школ в Бишкеке. Ее открыли только в сентябре 2019 года. Изначально построивший школу «Газпром» и власти Бишкека планировали, что она будет муниципальной. Но мэрия сообщила, что не сможет содержать школу и «Газпром» предложил властям Бишкека передать им школу на 20 лет.