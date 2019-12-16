Первомайский районный суд водворил бывшего депутата парламента Равшана Жээнбекова в СИЗО-1.

«Это посадка политических оппонентов, но от этого проблемы в Кыргызстане не решаются. Проблема нищеты, проблема несправедливости, проблема давления на свободные медиа, проблема давления на политических оппонентов – от этого проблемы не решаются», – прокомментировал свой арест экс-депутат.

Его адвокат Замир Жоошев сообщил о том, что Жээнбекова заключили в следственный изолятор до 9 февраля 2020 года.

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам опубликовал заявление председателя комитета Элиота Энджела в своем твиттере.

В нем он выразил мнение, что арест Жээнбекова может быть связан с тем, что он «сообщил кыргызскому правительству о коррупции».

«Рад, что активы «Азаттыка», «Клоопа» и «24.kg» будут разморожены, но Правительство Кыргызстана арестовало Жээнбекова за сообщение о коррупции, только усугубило ситуацию. Я настоятельно призываю правительство поддержать #СвободуПрессы, гарантированное ей конституцией», – сказал он.

Оппозиционный политик и бывший депутат Равшан Жээнбеков был задержан поздно вечером 12 декабря и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Тогда его задержали на 48 часов.

Официально задержание Жээнбекова связано со штурмом дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в начале августа этого года.

Тогда Атамбаев, которому власти предъявили обвинения в коррупции, отказался сразу сдаваться спецназу и в течение двух дней вместе со сторонниками оборонялся из своего дома.

В ходе тех столкновений погиб один спецназовец, ещё шестеро спецназовцев были обезоружены внутри дома Атамбаева и, как утверждают власти, удерживались в заложниках сторонниками бывшего президента.

В течение штурма и столкновений Равшан Жээнбеков находился среди сторонников Атамбаева возле дома экс-президента.

Жээнбекова задержали «в рамках досудебного производства» по статьям «Организация массовых беспорядков» и «Захват заложников» и «Попытка насильственного захвата власти».

Ранее он уже пять раз вызывался на допрос по делу о штурме. Ранее он настаивал на том, что не был причастен к захвату заложников и считает себя невиновным.