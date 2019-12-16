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Министерство иностранных дел ответило на комментарий комитета Палаты представителей США об исках семьи Матраимовых против кыргызских СМИ. Комитет заявил, что правительство Кыргызстана подавляет журналистику вместо того, чтобы «искоренять достоверные обвинения в коррупции» от «Клоопа» и «Азаттыка». МИД Кыргызстана «с недоумением» восприняло это сообщение.

В ведомстве посчитали, что замечание не соответствует действительности, а также восприняли это как попытку вмешательства во внутренние дела страны и давление на судебную власть. А после «настоятельно» порекомендовали комитету Палаты представителей США «более тщательно» подбирать источник информации, а также перепроверять полученные сведения.

«Особо отмечаем, что в Кыргызстане не существует каких-либо ограничений на деятельность СМИ. Страна последовательно демонстрирует незыблемую приверженность принципам демократии, верховенства права и свободы слова в соответствии с принятыми международными обязательствами», — заверили во внешнеполитическом ведомстве.

Иск семьи Матраимовых, в свою очередь, был подан в ответ на совместное расследование «Азаттыка», «Клоопа» и международного расследовательского центра OCCRP, которое вышло двумя частями 21 ноября и 3 декабря.

Согласно иску о защите чести и достоинства , Матраимовы хотят добиться компенсации в 22,5 миллиона сомов от «Азаттыка», 12,5 миллиона сомов от «Клоопа» и 10 миллионов сомов от Али Токтакунова.

Кроме этого, они пытаются добиться компенсации в 15 миллионов сомов от издания 24.kg, которое не было причастно к работе над расследованием, а перепечатало его.

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