Художник из Кыргызстана Шахназар Борбоев создал анимационный клип для известного российского рэпера MiyaGi (Азамат Кудзаев).

Борбоев также выступил в роли режиссера клипа. Вместе с ним над клипом работали аниматор Тилек Асеков, цвето-корректор Баястан Сабыров и Мирлан Саткымбаев.

Клип был создан для песни «Trenchtown» и был посвящен памяти Боба Марли.

В своем Инстаграме Борбоев написал о процессе работы над клипом.

«Сколько стоит творчество? Многие по-разному ответили бы на этот вопрос. Для некоторых все оценивается пачкой хрустящих, для кого-то количеством лайков и репостов. Но лично для меня творчество оценивается количеством бессонных ночей, смелостью задумки и сложностью реализации. Вот что для меня истинное творчество», – написал он.

Ранее Шахназар Борбоев и Тилек Асеков работали над клипом Мирбека Атабекова на песню «Мурас».