Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике».

Согласно законопроекту, теперь на территории Кыргызстана запрещена добыча урана, тория, а также разработка радиоактивных хвостохранилищ и передача их частным лицам.

Также на территорию Кыргызстана не допускается ввоз ураносодержащего и торийсодержащего сырья и отходов.

В пресс-службе президента сообщили, что цель закона — «защита здоровья населения, земель, водных объектов, растительного и животного мира, обеспечение прав граждан на благоприятную для жизни, труда и отдыха окружающую среду, а также радиационной и экологической безопасности в Кыргызской Республике».

Ранее премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев запретил вести разработку урана компаниям, которые уже имеют на это лицензию.

Урановые протесты

Власти приняли решение запретить разработку и разведку урана и других радиоактивных элементов после серии протестов на Иссык-Куле и в Бишкеке в апреле 2019 года.

О возможной добыче и разработке урановых месторождений стало известно в 2018 году, а в марте 2019 года кыргызская компания «КГРК» подписала договор с российским инвестором.

В апреле на месторождении Таш-Булак в Тонском районе Иссык-Кульской области стали проводить геологоразведочные работы на урановом месторождении. Местное население отнеслось к этому негативно и начало выходить на митинги.

21 апреля на центральной площади Бишкека прошел флешмоб против разработки урановых месторождений. После этого премьер-министр Абылгазиев поручил приостановить работу на урановом месторождении Таш-Булак.

Вскоре после этого депутаты начали работать над законопроектом о добыче урана, который и был подписан сегодня Жээнбековым.