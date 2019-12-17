Посольство Кыргызстана в России обратилось в российские МИД, МВД и Генпрокуратуру «с выражением крайней обеспокоенности» и попросило ведомства расследовать факт избиения кыргызстанцев в Хабаровске. Посольство заверило журналистов, что держит «на особом контроле» этот инцидент.

В Хабаровске кыргызскую дипмиссию заверили, что омоновцев, избивших кыргызстанцев, привлекут к ответсвенности.

МИД Кыргызстана выразил «решительный протест» советнику-посланнику российского посольства в Кыргызстане. Представитель российского посольства заверил министерство, что по факту избиения уже возбуждено уголовное дело.

Избиение трудовых мигрантов

13 декабря в Консульство Кыргызстана в Хабаровске обратились 15 кыргызстанцев — они попросили оказать им помощь. Они сообщили, что сотрудники ОМОН избили несколько десятков кыргызстанцев — по информации «Азаттыка» около 80, а посольство Кыргызстана сообщило о 73 мигрантах, 70 из которых кыргызстанцы. По информации «Озодлика» также были избиты 20 узбекистанцев.

Госслужбе миграции Кыргызстана в России пострадавшие рассказали, что их избили под предлогом проверки документов.

«Приехал автобус омоновцев и без причин, ничего не объясняя — «пойдёмте проедемся в полицию». Запихали человек 100 в автобусы. Приехали в полицию, и с автобуса уже начали дубинками выгружать, все были мордами вниз. Всех занесли в комнату и начали избивать, даже не проверяли документы, тупо начали избивать», — рассказывает один из пострадавших Жыргалбек.

По его словам, в полиции были видеокамеры, но их «нагло заклеили скотчем» и наступали на людей, лежавших лицом вниз на полу, чтобы те не смотрели ввех. После начали бить задержанных дубинками, повторяя — «это за проезд на красный свет», «это за грубость с пассажирами» и подобное.

«Говорили, ваши морды нам не нравится, нецензурные слова употребляли, маты за матами. Где-то парней четверых-пятерых они вообще жестко избили, они аж сознание теряли. Один из них чуть не погиб, ложкой язык давили, чуть не проглотил. Еле выжил», — рассказывает Жыргалбек в беседе с Валентиной Чупик, юристом международной некоммерческой организации TONG JAHONI. Ей пострадавший рассказал, что многим в полиции так и не вернули документы, из-за чего скорая высадила пострадавших мигрантов «проехав метров пятьсот».

Слова Жыргалбека в интервью «Настоящему времени» подтвердил другой кыргызстанцец Самарбек Осмон уулу.

«В больнице меня не приняли из-за отсутствия паспорта. Сейчас лежу дома, состояние тяжелое. У меня перелом ребра. На лице никаких следов избиения нет, но все тело в синяках. Мне даже не дали спросить, за что нас избивают. Заводили в комнату по десять человек, где трое избивали дубинками. Все были в масках. Мы не видели, что это был за отдел, кем были эти люди. Некоторых заставили жевать миграционные бумажки и запивать их водой», — говорит он.

По словам Чупик, пострадавшим кыргызстанцам угрожают депортацией, если они подтвердят факт своего избиения.

«Начальник ОВД через работодателя якобы передал им, что кто будет жаловаться — депортируют на 5 лет, а кого нельзя депортировать из-за семьи в России — того подставят с наркотиками и в тюрьму посадят», — говорит Чупик.

Над текстом работали: Жамиля Асанова, Батма Шукурбекова