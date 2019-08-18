Новую школу построил сам «Газпром». Фото: Ыдырыс Исаков / RFE / RL



17 августа в школе «Газпрома» прошел день открытых дверей и родители смогли увидеть, как учебное заведение выглядит изнутри — в нем хорошо оборудованные классы, есть скалодром и бассейн.

Ранее представители «Газпрома» сообщали, что месячная стоимость обучения будет стоить около 22 тысяч сомов, но 25% учеников смогут учиться бесплатно.

Из них 20% будут набраны из детей с ограниченными возможностями здоровья, а 5% — из призеров районных и городских олимпиад. Школа рассчитана на 960 человек — по три класса в параллели, по 30 человек в классе.

Школьный бассейн. Фото: Кактус Класс. Фото: Кактус Скалодром в спортзале. Фото: Кактус Кабинет астрономии. Фото: Кактус

Школа находится на улице Аалы Токомбаева в Бишкеке. Выпускники школы смогут рассчитывать на льготы при поступлении в два российских вуза — РГУ нефти и газа им. Губкина и Российский педагогический университет им. Герцена.

Изначально «Газпром» и власти Бишкека планировали, что школа будет муниципальной. Но во время строительство мэрия сообщила, что не сможет содержать школу. Тогда «Газпром» предложил властям Бишкека передать им школу на 20 лет.

По данным «Газпрома Кыргызстана», на содержание школы нужно потратить около 200 млн сомов в год, а мэрия Бишкека выделяет по 35-40 млн сомов на годовое содержание своих муниципальных школ.