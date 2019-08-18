С обращениями выступили сразу два сына бывшего президента Алмазбека Атамбаева — сын от первого брака Сейитбек, которого уже несколько раз допрашивали, и младший сын Кадыр, недавно заявивший о своем желании стать политиком.

Тотальный произвол

Полное обращение Сейитбека Атамбаева опубликовал телеканал «Апрель».

О президенте

Сейитбек Атамбаев считает, что Сооронбай Жээнбеков не понимает «всей ответственности своей должности», потому что пост президента достался ему слишком легко.

«Легко гордиться успехами, которых ты достиг только лишь благодаря кому-то, а не вопреки трудностям», — говорит он. По его мнению отец не ожидал от семьи Жээнбековых, что они «собираются бить ножами по спине, на которой дорвались до власти и мстить с кокандской жестокостью за озвученную правду всей нашей семье, которая была далеко от политики и госуправления».

Об отце

Говоря о своем отце он повторил многое, сказанное самим бывшим президентом — о стране на гране развала в 2010 году, которую Алмазбек Атамбаев в 2017 году передал Жээнбекову уже с «развитой инфраструктурой», «сильной армией» и «быстроразвивающейся экономикой».

«Отец — единственный из политиков такого ранга, кто не бежал, а остался с народом! В Кыргызстане было два президента, которых выгнал народ и один президент, которого народ защищал ценой своего здоровья, своей свободы и своей жизни! Я безгранично горд своим народом, который проявил величайшую мудрость! Моего отца не захватывал народ, его захватывала власть!» — говорит Сейитбек Атамбаев.

О главе ГКНБ

«Это что — месть или какая-то обида?!» — пишет Сейитбек Атамбаев о высказывании главы ГКНБ 13 августа, когда чиновник пообещал уйти с поста после того, как посадит людей виновных за жертвы при штурме резиденции бывшего президента в Кой-Таше.

«У нас что 1937 год?! Почему у нас чиновник, отвечающий за сохранение безопасности страны может свободно и открыто говорить о том, что присвоит себе функции независимой ветви власти — судебной? Почему произвол стал таким тотальным?»

Он называет штурм дома бывшего президента провокацией и упоминает то же, что ранее говорили его отец и сестра Алия Шагиева — спецназ ворвался, когда Алмазбек Атамбаев «вышел к народу и делал селфи».

«Действительно стреляли, и не просто с помпового оружия, но и с автоматов Калашникова, бросали гранаты со слезоточивым газом, дымовой шашкой в детей, стариков и женщин», — говорит он и обвиняет власти в тотальном произволе.

Лживый список

Младший сын бывшего президента Кадыр Атамбаев в своем обращении раскритиковал Генпрокуратуру и прокомментировал арест имущества своей семьи. Обращение он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Ранее Генпрокуратура обнародовала список имущества бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его близких родственников, на которое наложен арест.

Список состоит из более 100 объектов, включая телеканал «Апрель» и акционерное общество «Медиафорум». Арест также наложен на расчетные счета, акции и ценные бумаги.

Кадыр обвинил Генпрокуратуру в «манипуляции обществом», а перечисленное арестованное имущество «фейковым вбросом».

«Подчеркиваю, что со слов самих представителей властей 101 единица имущества из 120, принадлежит на самом деле не Атамбаеву и членам его семьи, а ОАО «КыргызАвтомаш», которое не принадлежит нам с 2007-го года», — говорит он.

Кадыр Атамбаев настаивает на том, что у семьи есть только один счет в банке «Кыргызстан», а Генпрокуратура «решила просто перечислить все банки страны, включая даже филиалы Национального Банка Пакистана».

«У того же телеканала «Апрель» нет ячейки в банке и имущества в Джалал-Абаде, нет никакого радио и никакого телецентра, принадлежащие каналу», — говорит он.

Кадыр Атамбаев утверждает, что недвижимость, не считая дома в Кой-Таше, была приобретена задолго до президентства Алмазбека Атамбаева — раньше бывший глава государства занимался бизнесом, а будучи президентом не раз говорил, что был «долларовым миллионером».

Сам Алмазбек Атамбаев находится в СИЗО ГКНБ. Атамбаева задержали после штурма его дома, который проходил 7 и 8 августа. Во время штурма погиб спецназовец и пострадали 170 человек.

После задержания Атамбаева предъявили не только обвинения по делам, которые рассматривали парламентарии, но и вменили ему такие статьи, как «Организация убийства», «Организация массовых беспорядков» и так далее.