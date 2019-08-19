Здорово! А какие у них шансы на победу?

В групповой стадии дела у Na’Vi вначале обстояли весьма неплохо. Сначала они сыграли вничью с действующими чемпионами мира OG, а затем команда добыла еще две ничьи — против североамериканского коллектива EG и перуанцев из команды Infamous.

Затем Na’Vi неожиданно обыграли российский коллектив Virtus.pro, который многие аналитики и букмекеры считают фаворитом турнира. Также одну победу Na’Vi получили, одолев шведский коллектив Ninjas in Pyjamas.

Virtus.pro. Фото: Liquidpedia.net

Однако им не удалось удержаться на победной серии, и Na’Vi уступили в трех важных матчах подряд, проиграв китайским коллективам Vici Gaming и RNG, а также команде Fnatic.

Из-за этих поражений команда упала в нижнюю сетку турнира, где встретится со своими оппонентами из Mineski, коллективом который представляет Юго-Восточную Азию.