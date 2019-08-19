20 августа в китайском городе Шанхай начинается основная стадия крупнейшего киберспортивного чемпионата в мире — The International 2019.
16 лучших команд по Dota 2 со всего мира будут сражаться не только за звание чемпиона, но и за 15 млн долларов, которые получит победитель.
В борьбу за главный приз вступит и украинская организация Natus Vincere (“Рожденные побеждать” — прим. ред.), в составе которой играют двое кыргызстанцев — Бакыт “Zayac” Эмильжанов и Евгений “Blizzy” Ри. Они стали первыми кыргызстанцами, которые приняли участие на The International за всю историю этого турнира.
Здорово! А какие у них шансы на победу?
В групповой стадии дела у Na’Vi вначале обстояли весьма неплохо. Сначала они сыграли вничью с действующими чемпионами мира OG, а затем команда добыла еще две ничьи — против североамериканского коллектива EG и перуанцев из команды Infamous.
Затем Na’Vi неожиданно обыграли российский коллектив Virtus.pro, который многие аналитики и букмекеры считают фаворитом турнира. Также одну победу Na’Vi получили, одолев шведский коллектив Ninjas in Pyjamas.
Однако им не удалось удержаться на победной серии, и Na’Vi уступили в трех важных матчах подряд, проиграв китайским коллективам Vici Gaming и RNG, а также команде Fnatic.
Из-за этих поражений команда упала в нижнюю сетку турнира, где встретится со своими оппонентами из Mineski, коллективом который представляет Юго-Восточную Азию.
Смогут ли Na’Vi обыграть Mineski?
Однозначно сказать сложно. На этом турнире Mineski выступают со статистикой в две победы, два поражения и четыре ничьих. То есть, их результаты очень похожи на то, что в своем активе на данный момент имеют Na’Vi.
Однако первые матчи в нижней сетке играются до одной победы, поэтому обе команды должны будут показать свою лучшую игру. В случае проигрыша, Na’Vi остановятся на 13-16 месте и получат почти $500 тысяч.
А если у них получится пройти выше?
Если Na’Vi обыграют Mineski, то следующим их соперником по сетке станет либо команда EG из Северной Америки, либо европейский коллектив Team Secret. Проигравший эту встречу займет 9-12 место и заработает $666 тысяч.
И если Na’Vi уже встречались c EG в ходе группового этапа и даже сыграла с ними вничью, то с Team Secret игра будет сложнее. Эта команда заняла второе место в своей группе в групповом этапе, в ее активе четыре победы, три ничьи и всего одно поражение. Ее также считают одним из фаворитов турнира.
А в финал попасть можно?
Теоретически, да. У Na’Vi есть возможность дойти до гранд-финала и побороться за 15 млн долларов, но игра в нижней сетке осложняется тем, что каждое поражение означает вылет из турнира. У команд из верхней сетки после проигрыша еще есть шанс отыграться, потому что они падают в нижнюю сетку и все же могут дойти до финала.