Контрольно-кассовая машина

Министерство экономики предложило отменить добровольные патенты для магазинов площадью до 50 квадратных метров. Под такие критерии подпадают ларьки, в которых продаются товары повседневного спроса.

«Сейчас субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность на основе добровольного патента, уплачивают фиксированную сумму налога независимо от объема выручки и фактического дохода, что ведет к несправедливой конкуренции», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Власти хотят перевести такие магазины на общий налоговый режим и установить контрольно-кассовые машины (ККМ), которые передают данные онлайн. Общий налоговый режим предполагает, что владельцы таких магазинов будут выплачивать подоходный налог, налог с продаж, налог на добавленную стоимость и так далее.

Сейчас владельцы маленьких магазинов платят от двух до десяти тысяч сомов в месяц в виде фиксированного налога, который и предполагает патент. При переходе на общий налоговый режим отчисления от таких магазинов должны вырасти.

В министерстве считают, что отмена патентов для владельцев маленьких магазинов защитит внутренний рынок и пополнит доходную часть бюджета страны.

Экономист Азамат Акенеев утверждает, что отмена патентов для розничной торговли не принесет больших доходов государству.

«Цель в другом. Борьба с теневой экономикой. Если в розничной торговле есть точный учёт, то та же контрабанда на таможне при импорте теряет всякий смысл. […] Если розница занижает выручку, то система не заработает. Но с ККМ есть хотя бы шанс», — написал экономист в твиттере.

Сейчас законопроект находится на общественном обсуждении. Чтобы он вступил в силу его должен одобрить парламент и подписать президент.