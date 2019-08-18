16 августа бывшая первая леди Раиса Атамбаева рассказала, что против нее «возбуждаются уголовные дела». В Генеральной прокуратуре сообщили о начале досудебного производства по делу Раисы Атамбаевой, а адвокат экс-куратора судебной системы Манаса Арабаева дала интервью журналистам и рассказала о причастности жены Алмазбека Атамбаева к рейдерскому захвату. Рассказываем, что происходит.

У ворот ГКНБ

Стоя у ворот Госкомитета нацбезопасности, где избиралась мера пресечения для ее мужа, бывшего президента Алмазбека Атамбаева, Раиса Атамбаева рассказала, что против нее возбуждаются уголовные дела.

«Я никогда не вмешивалась в дела судей. Я знала, что политика — это грязное дело, и никогда старалась не вмешиваться в это. Поэтому то, что сейчас творится, то что сейчас открываются уголовные дела, я даже не знаю, где какой суд находится. И я не знаю ни одного судью», — заявила она.

Манас Арабаев. Фото: Жалбырак

О том, что жена бывшего президента, пока тот был у власти, вмешивалась в дела судей, рассказал экс-куратор судебной системы Манас Арабаев. Он сам был задержан 2 июня за «злоупотребление должностным положением», благодаря которому «осуществили рейдерский захват объектов иностранных инвесторов». В начале июля на КТРК вышел спецрепортаж, в котором он дал показания против Раисы Атамбаевой.

Он сказал, что в 2016 году Раиса Атамбаева «неоднократно» и «настойчиво» просила о встречах из-за судебных разбирательств по делу строительной фирмы «БЛС». Уже 5 июля Арабаев вышел под домашний арест.

Арабаева уволили с должности куратора судебной системы в мае 2018 года, обвинив в давлении на судей. Но впервые о давлении на судей с его стороны заговорили еще в 2016 году — тогда депутат парламента Канатбек Исаев обвинил его и его заместителя Алмаза Маткасымова во вмешательстве в деятельность судей, но в администрации президента Атамбаева эту информацию опровергли.

Рейдерство

17 августа, на следующий день после рассказа Раисы Атамбаевой о возбужденном против нее уголовном деле, адвокат Манаса Арабаева Алия Турумбекова заявила о причастности бывшей первой леди к рейдерству.

По словам Турумбековой, в апреле 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту рейдерского захвата строительного комплекса «Даймонд сити», и в ходе расследования установили причастность к делу Раисы Атамбаевой.

«От владельцев «Даймонд сити»» — граждан Китая — она получила квартиру площадью больше 200 квадратных метров. До этого Раиса Атамбаева принимала иностранцев у себя дома в госрезиденции», — сказала Алия Турумбекова изданию 24.kg. По ее словам, обвинения выдвинули граждане Китая, подарившие Атамбаевой квартиру.

«У следствия достаточно доказательств причастности бывшей первой леди к этому делу, мой подзащитный лишь подтвердил их. Другие фигуранты также говорили об этом, о чем свидетельствуют материалы дела», — говорит защитница Арабаева. Она утверждает, что к делу причастны сын Атамбаевой Раис Бектемиров и ее сват Бектурсун Айталиев.

Раис Бектемиров. Фото: Кактус

О Раисе Бектемирове упоминал и Манас Арабаев.

«На одной из встреч был ее сын Раис. Они просили посодействовать в разрешении судебного дела в суде второй инстанции. Она писала СМС, в которых в настойчивой форме просила о приеме определенных лиц, задействованных в разрешении дела [фирмы “БЛС”]», — говорил Арабаев. Раис Бектемиров — сын Раисы Атамбаевой от первого брака, представитель «Ростехнологии», участвовавший в пресс-конференции компании «Вега» — подрядчике проекта «Безопасный город».

Представительница СДПК Кундуз Жолдубаева считает слова Арабаева «черным пиаром», направленным на очернение Раисы Атамбаевой. Комментируя уголовное дело «Клоопу», Жолдубаева назвала его политически мотивированным — по ее мнению, так власти пытаются сделать «еще больнее, втянуть самых близких».

Депутат Дастан Бекешев считает, что если обвинение строится на показаниях одного человека — Арабаева — то без других доказательств дело можно считать политическим гонением.

Информация о якобы участии Раисы Атамбаевой в рейдерстве и репортаж на КТРК с показаниями Арабаева против бывшей первой леди вышли на фоне конфликта действующего и бывшего президента.

Почти сразу после прихода к власти Сооронбая Жээнбекова его отношения с Алмазбеком Атамбаевым стали портится. Атамбаев регулярно критиковал своего преемника, а сторонники бывшего президента лишились должностей или были задержаны по обвинению в коррупции. Конфликт вылился в раскол самой влиятельной партии страны — СДПК — снятие неприкосновенности с Атамбаева, штурм его резиденции и задержание бывшего главы государства.