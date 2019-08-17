Лаборантку Ирину Цопову, задержанную в мае по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева, освободили под подписку о невыезде. Это «Клоопу» подтвердили в пресс-службе МВД.

Цопову задержали одной из первых вместе с онкологом Эмилем Макимбетовым — их обвинили в соучастии в коррупции, подделке документов и служебном подлоге.

После были задержаны еще три медика, но двое из них — бывший глава медуправления ГСИН Акылбек Асанов и врач Министерства здравоохранения Канат Бектемиров — в мае были отправлены под домашний арест.

Цопова и Макимбетов подтвердили диагноз «острый миелобластный лейкоз» у кримавторитета Батукаева, благодаря которому он вышел на свободу. Также они говорили, что не видели Азиза Батукаева, им доставили анализы действительно больного человека и они дали медобоснование.

За время, которое Цопова находилась в СИЗО, были задержаны и отправлены под домашний арест многие чиновники — например, экс-глава Госслужбы исполнения наказаний, депутат Зарылбек Рысалиев, экс-генпрокурор Аида Салянова, экс-глава Минздрава Динара Сагынбаева.

По делу проходят разные влиятельные чиновники и политики, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев.