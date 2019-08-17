Фото: Тилек Бейшеналиев для Kloop.kg

Журналисты «Клоопа» проверили работу восьми электроподъемников в Бишкеке — у филармонии и торгового центра «ЦУМ». Подъемники в подземном переходе у филармонии работают каждый день с 8 утра до 6 вечера, а устройство у «ЦУМа» по прежнему не работает.

Мы поехали в 12 ночи и проверили все четыре электроподъемника у филармонии — ни один из них не заработал. Однако днем электрик Карим Ашуров, обслуживающий подъемники, включил нам один из них.

В интервью «Клоопу» Ашуров сказал, что следит за устройством по будням с 8 утра до 6 вечера. В выходные дни в подземном переходе дежурит его сын.

«На данный момент рабочий день у меня от восьми до шести вечера. На каждом спуске я установил звонки сигнализации и по вызову в течение 5 минут прибегаю», — заявил он.

Для того, чтобы самостоятельно пользоваться электроподъемниками, нужно получить дубликат ключа — с помощью него и включается механизм.

«Моя задача состоит в том, что обучить ребят, которые спускаются, пользоваться индивидуально. Когда я убедюсь, что они умеют пользоваться, я обеспечу всех ключами», — добавил Ашуров.

По словам электрика, подъемники нельзя оставлять без присмотра, так как на нем «катаются люди и он ломается».

«Ездят тут студенты — по пять человек прыгают. Велосипедисты и кому не лень. Его [электроподъемник] хватает всего на 3-4 дня. Уже несколько раз было запущено и ломали. Вызывали электронщика с России, который все это регулировал», — заявил Ашуров.

Электрик вручил ключ от подъемников ЛОВЗ-активистке Айдане Ниязбековой — она пришла с журналистами на эксперимент. Ниязбекова стала первым пользователем, который получил свободный доступ к механизму.

Журналисты «Клоопа» вместе с активисткой проехали к подъемникам у ЦУМа — ни один из них не заработал. Ночью эти электроподъемники тоже не работали. На них местные продавцы складывают тряпки, перчатки и другие предметы уборки.

Ранее вице-мэр Уланбек Азыгалиев заявлял, что подрядная компания «ГлавТехИнвест» будет содержать электроподъемники у Филармонии до 2020 года.

После этого подъемники на свой баланс возьмет муниципальное предприятие «Бишкек Асфальт Сервис». Также вице-мэр 1 августа обратился в Госкомитет нацбезопасности с просьбой разобраться в ситуации с подъемниками в подземных переходах.

Азыгалиев пожаловался ГКНБ на «некачественный ремонт» в подземных переходах и попросил принять меры в отношении подрядной организации.

Подъемники в подземных переходах у ЦУМа и филармонии установили в 2017 году, но граждане так ими и не пользуются. На установку подъемников мэрия потратила 6,7 миллионов сомов, а на обслуживание механизма денег не нашла.

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