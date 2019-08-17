Сагынбек Абдрахманов, по решению суда признанный законным председателем СДПК, заявил о возможном исключении из партии и фракции депутатов-сторонников Атамбаева, находившихся в Кой-Таше во время штурма. Сторонники Атамбаева вообще не признают Абдрахманова председателем СДПК — для них он лидер движения «СДПК без Атамбаева», которое они также не признают. Обьясняем, что происходит.

Исключение из фракции

По словам Сагынбека Абдрахманова, члены СДПК предложили отозвать мандаты социал-демократов, находившихся в резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше во время штурма.

«Но по закону депутатов не могут лишить мандатов, поэтому мы рассматриваем вопрос об их исключении из партии и фракции», — говорит Абдрахманов о социал-демократах Ирине Карамушкиной, Асель Кодурановой, Карамат Орозовой, Мурадиле Мадеминове и Анваре Артыкове.

Но эти депутаты не считают Абдрахманова председателем партии — они избрали председателем сначала Алмазбека Атамбаева, а после — Асель Кодуранову.

«Это не партия. Они просто присвоили флаг партии, но у них даже нет документов и печати. Министерство юстиции зарегистрировало их незаконно. Что касается Кой-Таша, там собирались оппозиционеры. По закону оппозиция имеет право на собрания. И события в Кой-Таше были организованы не народом», — говорит депутатка Ирина Карамушкина.

У СДПК есть опыт исключения депутатов из партии или фракции. Еще при президентстве Атамбаева из фракции исключили Жанара Акаева за несовпадение позиций — он вышел вместе с активистами на марш в защиту свободы слова. При этом Акаев остался депутатом парламента. А уже при президентсве Жээнбекова из партии был исключен ее прежний лидер Иса Омуркулов, который тем не менее остался председателем фракции и депутатом.

Сагынбек Абдрахманов тоже был исключен из партии еще летом 2017 года, когда он заявил о намерении баллотироваться в президенты Кыргызстана одновременно с Сооронбаем Жээнбековым. Его исключили за нарушение устава партии вместе с лидером молодежного крыла партии Ренатом Самутдиновым.

Два председателя

31 марта 2018 года на съезде СДПК Атамбаева признали председателем партии, а на собрание не пригласили двух депутатов — брата президента Асылбека Жээнбекова и Искендера Матраимова. В первой же речи Атамбаев выступил с критикой в адрес своего преемника Жээнбекова.

В течение последующего года между бывшими друзьями портились отношения, сторонники Атамбаева задерживались, а крупнейшая и влиятельнейшая партия Кыргызстана — СДПК — раскололась на две части.

Исключенный из СДПК Сагынбек Абдрахманов создал движение «СДПК без Атамбаева» и 3 апреля 2019 года провел съезд — там его признали председателем СДПК. А 6 прошел другой съезд, в котором участвовали депутаты и сторонники Атамбаева — и на нем председателем партии был признан бывший глава государства.

В том же месяце на сайте Минюста лидера СДПК сменили с Атамбаева на Абдрахманова, и последний потребовал у сторонников бывшего президента передать ему печать и имущество партии. Оба лидера партии обратились в правоохранительные органы и суд признал законным лидером Сагынбека Абдрахманова. СДПК Абдрахманова готова участвовать в грядущих выборах в парламенте.

Сторонники Атамбаева не признают Абдрахманова, для них после ухода Атамбаева с поста председателя партию возглавила Асель Кодуранова.