Социал-демократическая партия Кыргызстана поделилась на две части — та, что поддерживает Атамбаева и другая, которая считает своим лидером Сагынбека Абдрахманова.

Как так вышло?

Сагынбека Абдрахманова, лидера движения «СДКП без Атамбаева» избрали председателем на съезде партии 3 апреля 2019 года. Только на этом съезде не было членов партии, которые считают своим лидером экс-президента Алмазбека Атамбаева.

При этом, 6 апреля прошел еще один съезд, на котором Атамбаева выбрали председателем СДПК.

Вскоре Министерство юстиции поменяло в базе данных юридических лиц председателя СДПК с Атамбаева на Абдрахманова и сменило адрес партии. Абдрахманов потребовал, чтобы Атамбаев отдал ему печать и все имущество партии, а Атамбаев пожаловался в генпрокуратуру на сотрудников минюста, которые вычеркнули его из руководства СДПК.

Так кто же возглавляет СДПК?

Непонятно.

Абдрахманов обратился в суд с тем, чтобы признать незаконным съезд партии, где председателем избрали Атамбаева. Суд вынес 7 июня определение, по которому запретил минюсту вносить какие-либо изменения в документах СДПК в базе данных ведомства.

При этом суд прописал существенное исключение — изменения могут вноситься только по обращению Абдрахманова, которого судья назвал «законно избранным» председателем партии. Тем самым суд признал лидером СДПК Сагынбека Абдрахманова.

Сам Атамбаев уже покинул пост председателя партии, но не из-за решения суда. Ранее президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон, согласно которому если экс-президент занимается политической деятельностью, то он лишается своих привилегий — пожизненного обеспечения и охраны. На пост главы партии назначили депутатку Асель Кодуранову.

Часть СДПК, которая поддерживает Атамбаева, считает, что суд принял такое решение «по указке сверху».

«Творящееся беззаконие мы однозначно воспринимаем, как продолжающееся давление властей на СДПК. Несмотря на чинимые препятствия, мы полны решимости отстаивать свою правоту всеми законными средствами, а также добиваться привлечения к ответственности лиц, задействованных в незаконных действиях», — заявили в СДПК.

В СДПК собираются обратиться в дисциплинарную комиссию при Совете судей для дачи правовой оценки действиям судьи, признавшей Абдрахманова председателем партии.