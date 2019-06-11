Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова закрыто в связи с «недоказанностью вины».

По его словам, Голунова освободят из-под домашнего ареста до конца дня 11 июня.

Колокольцев заявил, что сотрудники, занимавшиеся делом Голунова, отстранены, а главу УВД, где было возбуждено дело, и начальника управления по борьбе с наркотиками управления МВД по Москве решено уволить.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что у него нашли наркотики при личном осмотре и дома.

Позже Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Сам Голунов вину отрицал и связывал свое преследование со своими расследованиями. Кроме того, во время задержания Голунов получил травмы — сотрясение мозга и перелом ребра.

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс — за Голунова вступились не только коллеги, но и политики и артисты.