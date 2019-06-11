Сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью (2:2) со сборной Палестины — это первый официальный матч кыргызской команды после Кубка Азии, где команда смогла дойти до стадии ⅛ финала.
Как проходил первый тайм:
В первом тайме игра команд была равной. Первый опасный момент у ворот соперника сборная Кыргызстана создала уже на третьей минуте — Турсунали Рустамов прорвался в штрафную и отдал пас на правый фланг Кайрату Жыргалбек уулу, который неудачно навесил мяч.
На 32-й минуте Турсунали Рустамов забил первый гол в ворота сборной Палестины – он прошел по левому флангу и пробил по воротам из удобного положения, счет в матче стал 1:0.
Кыргызские футболисты больше владели мячом до середины первого тайма, но к 30-й минуте палестинцы стали больше идти в отбор и играть позиционно, что привело к опасному моменту у ворот Калысбека Акималиева. Тамер Сейям опасно пробил со стандарта, но его партнёры по команде растерялись и дали кыргызским футболистам выбить мяч за пределы штрафной.
Палестинские футболисты не смогли реализовать ни один из моментов в первом тайме, хотя у них не было проблем с доставкой мяча в штрафную сборной Кыргызстана. Например, в один из моментов Самех Маараба вышел один на один с Акималиевым, перекинул мяч через него, но не попал в пустые ворота.
Сборная Кыргызстана много экспериментировала в атаке — подопечные Александра Крестинина задействовали оба фланга, использовали дальние передачи и убегали в контратаку.
Как проходил второй тайм:
Игроки сборной Палестины начали атаковать с первых минут, но Акималиев играл уверенно и оставил свои ворота нетронутыми. Кыргызстан ответил неудачным выходом один на один, когда Мурзаев не смог попасть в ворота.
На 49-ой минуте Сагынбаев удвоил преимущество кыргызстанцев после углового Мусабекова.
После этого, игра пошла под диктовку палестинской команды — они создавали больше опасных моментов у ворот Акималиева и реализовали два из них.
На 58-ой минуте форвард сборной Палестины Тамер Сейям сделал счет 1:2 — он сильно пробил по воротам со штрафного, и кыргызский голкипер не смог дотянуться до мяча.
На 89-й минуте сборная Палестины разыграла штрафной, но мяч попал в руку одному из кыргызских футболистов, после чего арбитр был вынужден назначить пенальти в ворота сборной Кыргызстана. Капитан палестинцев Абделатиф Бахтари уверенно реализовал 11-метровый и сравнял счет в матче.
Тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин объяснил после игры, что оба гола, которые его подопечные пропустили со стандартов, были «необязательными».
Он добавил, что кыргызская сборная ушла в оборону после второго гола в ворота Палестины — из-за этого, возможно, палестинцы смогли сравнять счет.