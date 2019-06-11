Сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью (2:2) со сборной Палестины — это первый официальный матч кыргызской команды после Кубка Азии, где команда смогла дойти до стадии ⅛ финала.

Как проходил первый тайм:

В первом тайме игра команд была равной. Первый опасный момент у ворот соперника сборная Кыргызстана создала уже на третьей минуте — Турсунали Рустамов прорвался в штрафную и отдал пас на правый фланг Кайрату Жыргалбек уулу, который неудачно навесил мяч.

На 32-й минуте Турсунали Рустамов забил первый гол в ворота сборной Палестины – он прошел по левому флангу и пробил по воротам из удобного положения, счет в матче стал 1:0.

Кыргызские футболисты больше владели мячом до середины первого тайма, но к 30-й минуте палестинцы стали больше идти в отбор и играть позиционно, что привело к опасному моменту у ворот Калысбека Акималиева. Тамер Сейям опасно пробил со стандарта, но его партнёры по команде растерялись и дали кыргызским футболистам выбить мяч за пределы штрафной.

Палестинские футболисты не смогли реализовать ни один из моментов в первом тайме, хотя у них не было проблем с доставкой мяча в штрафную сборной Кыргызстана. Например, в один из моментов Самех Маараба вышел один на один с Акималиевым, перекинул мяч через него, но не попал в пустые ворота.

Сборная Кыргызстана много экспериментировала в атаке — подопечные Александра Крестинина задействовали оба фланга, использовали дальние передачи и убегали в контратаку.

Как проходил второй тайм:

Игроки сборной Палестины начали атаковать с первых минут, но Акималиев играл уверенно и оставил свои ворота нетронутыми. Кыргызстан ответил неудачным выходом один на один, когда Мурзаев не смог попасть в ворота.

На 49-ой минуте Сагынбаев удвоил преимущество кыргызстанцев после углового Мусабекова.

После этого, игра пошла под диктовку палестинской команды — они создавали больше опасных моментов у ворот Акималиева и реализовали два из них.

Фото: Эржан Бейшеналиев для Kloop.kg

На 58-ой минуте форвард сборной Палестины Тамер Сейям сделал счет 1:2 — он сильно пробил по воротам со штрафного, и кыргызский голкипер не смог дотянуться до мяча.

На 89-й минуте сборная Палестины разыграла штрафной, но мяч попал в руку одному из кыргызских футболистов, после чего арбитр был вынужден назначить пенальти в ворота сборной Кыргызстана. Капитан палестинцев Абделатиф Бахтари уверенно реализовал 11-метровый и сравнял счет в матче.

Тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин объяснил после игры, что оба гола, которые его подопечные пропустили со стандартов, были «необязательными».

Он добавил, что кыргызская сборная ушла в оборону после второго гола в ворота Палестины — из-за этого, возможно, палестинцы смогли сравнять счет.