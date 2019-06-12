Экс-депутат СДПК Кожобек Рыспаев заявил 12 июня, что спикеру Дастану Джумабекову следует выступить в защиту парламента перед бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, который назвал ЖК «сопливым».

«Каждый человек должен отвечать за свои слова. Тут нет соплей, харчков. Тут сидит элита кыргызского народа, политическая элита. Слова нужно говорить осторожно», — заявил Рыспаев.

Митинг сторонников СДПК под руководством экс-президента Алмазбека Атамбаева прошел в Бишкеке 8 июня. На встрече перед собравшимися экс-президент заявил, что в Кыргызстане нужна парламентская форма правления.

Это не первый раз, когда Атамбаев называет парламент «сопливым» — выступая на митинге 17 марта этого же года, экс-президент сравнил депутатов с «сопливыми детьми», которые по приказу брата президента и депутата Асылбека Жээнбекова «втянут сопли» или «высморкаются».

Тогда спикер Дастан Джумабеков в ответ на эти слова раскритиковал правление Атамбаева и заявил, что тот «держал власть в тисках», будучи президентом.

Соавтор: Кайрат Замирбеков